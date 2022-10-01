Певец из Тюменской области выступил на шоу «Ну-ка, все вместе!» с песней о несчастной любви

Фото: скриншот из видео. Егор Калинин перед выступлением.

23-летний Егор Калинин из села Зиново Ялуторовского района принял участие в шоу «Ну-ка, все вместе!», которое показывает «Россия-1». В отличии от своих конкурентов парень не стал брать ультрамодные и зарубежные хиты, а решил добавить нотку ностальгии и исполнил песню группы Руки Вверх «Он тебя целует».

Свое выступление Павел начал весьма уверенно, почти подогнав голос под тембр Сергея Жукова. Так что, если закрыть глаза, певца из отдаленного села можно было запросто спутать с кумиром 90-х.

Изначально эксперты недоумевали: а что тут, собственно, петь, чем он сможет удивить? Однако руки, ноги и плечи сами шли в пляс. И вот, под конец песни, Егору стала подпевать чуть ли не половина зала.

В итоге профессиональное жури отдало парню 21 балл. Хоть это и небольшой результат, эксперты посоветовали певцу не сдаваться и идти вперед, развиваться и осваивать новые направления в музыке.

- У Егора большое будущее, это я вам без астрологии скажу. Он весьма тонко и глубоко чувствующий человек. Меня лично его энергетика заразила и сразила наповал, - сказала астролог и преподаватель по вокалу Ольга Баштовая.

Также оценил выступление Егора и известный артист Сергей Лазарев, который, к слову, является главным судьей проекта.

- Не все так плохо для 21 балла. У вас было стабильное корпоративное выступление. Вы неплохо двигайтесь, поете вы тоже неплохо. Но, в сравнении с другими артистами, это немного из другой оперы, - заключил певец.

Кстати, песню «Он тебя целует» Егор выбрал не случайно. По словам парня, эта композиция посвящается его несчастной любви.