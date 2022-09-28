Вектор спроса сменился: в Тюменской области стали чаще покупать вторичное жилье

Фото: Shutterstock

В чем плюсы покупки вторички? Во многих случаях – это возможность сразу после переезда начать полноценную жизнь на новом месте, минуя сложную процедуру ремонта. В текущей обстановке, когда цены на стройматериалы очень быстро меняются и ремонтные бригады не всегда могут с точностью сказать цену «на выходе», переезд в уже готовую квартиру (пусть даже с обоями не самого любимого вами цвета) становится более чем привлекательным.

На сегодняшний день на долю вторичной недвижимости в Тюменской области приходится более 32 тысяч объявлений о продаже квартир. Из них в Тюмени – около 25 тысяч объектов. Таковы данные сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Много продают – часто покупают: 73,3% сделок по приобретению недвижимости в России в августе 2022 года были связаны с покупкой вторичного жилья. Новостройки выбрали менее 20% покупателей. Данные по Тюменской области схожи с федеральными: по подсчетам аналитиков Домклик, у нас вторичный рынок взял на себя 68,1% сделок августа.

Руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова подтверждает, что темп роста вторичного рынка недвижимости на сегодняшний день опережает скорость роста рынка первичного. К этому привели значения ипотечных ставок – точнее, то, что эти ставки практически вернулись к привычным для новоселов цифрам.

По мнению Марии Ромчановой, принятое 16 сентября 2022 года Центральным банком России решение снизить ключевую ставку на 0,5 пункта – до 7,5%, может увеличить спрос на вторичное жилье, вызвав тем самым более значительный рост цен на вторичном рынке.

Фото: Shutterstock

Что это означает для потенциальных продавцов и покупателей?

Первые могут рассчитывать продать свое жилье на более выгодных условиях – в том числе для того, чтобы потом приобрести недвижимость попросторнее или получше. Вторых ждет увеличение числа интересных предложений на рынке. Фактически рост стоимости вторичной недвижимости дает зеленый свет тем, кто делал квартиру под себя (хороший ремонт, встроенная техника, дизайнерский проект) и не готов был уступать свое уютное гнездышко за копейки.

Кстати, покупателям теперь не стоит особо рассчитывать на свое умение торговаться или идти на просмотр заведомо слишком дорогой квартиры, надеясь получить скидку прямо на месте. Только за август величина торга, по данным Домклик, в крупнейших регионах России уменьшилась в среднем на 0,3%. Так, если в июле продавцы квартир в Тюменской области готовы были скинуть около двух процентов от указанной в объявлении цены, то в августе – не более полутора. Тюменцы, решившие расстаться со своей прежней недвижимостью, почувствовали восстановление спроса и стали вести себя более уверенно. Время продавать вторичку настало!

Фото: Shutterstock

Купить вторичку – и заработать на этом

Покупка квартиры в нашей стране уже несколько десятилетий считается одним из самых популярных и понятных инструментов вложения денег, как с точки зрения последующей перепродажи, так и для сдачи в аренду. В последнем случае покупка готовой квартиры практически полностью снимает вопросы ремонта и обустройства квадратных метров. Это полноценный актив, который может начать приносить прибыль максимально быстро.

Правда, даже если купленная вами квартира не требует ремонта, для того, чтобы превратить ее в желанный объект для арендаторов, все равно лучше провести кое-какую предварительную подготовку. К счастью, часто здесь можно ограничиться так называемым хоумстейджингом: навести уют, добавить декор, сделать красивые фотографии (пригодятся для публикации объявления), а порой и просто выбросить все лишнее. Подробнее о том, как работает хоумстейджинг и как подготовить вашу вторичку к сдаче в аренду – читайте в журнале Домклик. Советы экспертов помогут отделаться минимальными вложениями для обновления квартиры, сделав ее уютной и увеличив в перспективе размер арендной платы.