Строим теплый дом без утепления для экономии на отоплении. Фото предоставлено "КП".

Жить в своем доме стремятся многие. Больше места, комфорта и свободы. К выбору материалов для строительства люди подходят тщательно, ведь дом строится на долгие годы для всей семьи. К тому же построить дом – это одна задача. Но ведь нужно его еще и содержать, а это иногда может стать накладным. Поэтому строительные материалы должны отвечать требованиям современности, быть теплыми и энергоэффективными, экологичными и доступными.

Весной 2022 года завод стеновых материалов «Поревит» запустил производство новых газобетонных блоков с повышенными тепловыми характеристиками под названием «Тепло Плюс». Они теплее традиционных на 13%, легче на 17% (выгоднее доставка и легче строить). При этом такие же прочные, как и обычные блоки. Стоимость их не отличается от традиционных.

Блоки «Тепло Плюс» не требуют утепления снаружи, а это большая экономия. Из них можно построить надежный дом высотой до трех этажей, чего с лихвой хватит для частного строительства.

У жителей Тюмени данная продукция вызвала интерес, ведь в условиях дорожающих тарифов ЖКХ всем хочется экономить. Специалистам завода удалось побывать на некоторых стройках, где применяют газобетонный блок «Тепло Плюс».

Деревня Падерина, Московский тракт.

Популярность газоблоков заслуженна. Они экологически чистые, состоят из природных компонентов (известь, цемент, гипс, песок, вода). Их удобно и быстро можно нарезать на нужные размеры. Класть стены можно на тонкошовные клеевые составы без бетономешалок.

Ну и главное свойство – теплоэффективность. Такие дома можно не утеплять, а сразу переходить к облицовке: кирпич, штукатурка или сайдинг.

В итоге стоимость коробки получается выгодной: клеевых составов нужно немного, так же как и штукатурки. А утеплять стены не нужно.

Поселок Молодежный, Московский тракт.

Здесь ведется строительство дома с плоской кровлей. Газобетон позволяет решать любые строительные задачи.

КП «Зеленые холмы», Ирбитский тракт.

Вблизи города недавно начали еще одну стройку. Примерно за неделю удалось поднять стены до уровня потолка, благодаря удобству работы с газобетоном и применению пеноклея (чистая кладка без воды и грязи).

Деревня Патрушева, дом в процессе строительства.

Работы на данных объектах ведут рекомендованные заводом строительные компании и бригады.

В ближайшее время будет начата застройка территории коттеджами в районе деревень Зубарева и Ембаево с применением газобетонных блоков «Поревит» «Тепло Плюс».

Технические специалисты по строительству делают выезд на объекты, строящиеся из стеновых блоков «Поревит», бесплатно в пределах 50 км от Тюмени для консультации и рекомендаций по правильности применения.

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