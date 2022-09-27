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Общество27 сентября 2022 10:19

На юге Тюменской области выпал первый снег

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях
Вадим Бегун
Вадим Бегун
На юге Тюменской области выпал первый снег. Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

На юге Тюменской области выпал первый снег. Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

На юге Тюменской области выпал первый снег. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Снег уже подбирается к самой областной столице. Об этом свидетельствуют фотографии из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Их делают те, кто живет за городом. На них видно, как белый снежок уже покрыл землю, но, скорее всего, покров сойдет через некоторое время, так как осадков синоптики не прогнозируют.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Много снега выпало в Ялуторовске. В одном из районов под грузом осадков даже поломались ветви деревьев. Заводоуковск тоже оказался в снежном плену, как и Ишим. А вот в поселке Кировском и вовсе выпало более 10 сантиметров осадков.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

«Сейчас бы пройтись по снегу, чтоб похрустел под ногами. Но минутная слабость, подумала, что еще не стоит»; «Я так понимаю, на машине сегодня не ехать», – комментируют тюменцы.

Действительно, ехать куда-то по трассе сейчас не нужно, если только у вас нет срочных дел. В Тюменской области из-за снегопада машины слетают в кювет. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

Там советуют соблюдать особую осторожность, сбавить скорость. Мотоциклистам и велосипедистам не следует выезжать на трассы. В настоящее время сотрудники работают вместе с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах будет увеличено.

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