В Тюмени на неделе с 26 сентября по 2 октября 2022 года будет холодно. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 26 сентября по 2 октября 2022 года будет стоять холодная погода. Ночная температура наружного воздуха опустится до пяти градусов со знаком минус. Атмосферных осадков не ожидается, так что промозглой погода на этой неделе точно не будет, а вот запастись шарфом и перчатками всё же стоит.

Сегодня, в понедельник, плюс 6, переменная облачность. Дует ветер восточного направления со скоростью 8 метров в секунду. Завтра, 27 сентября, он сменит свое направление на северо-восточное и немного стихнет – до пяти метров в секунду.

В среду – плюс три днем и минус 2 градуса ночью. С четверга на пятницу ночные температуры еще пойдут вниз: в областной столице похолодает до минус пяти. В пятницу днем будет солнечно, так что в этот день горожане смогут хотя бы на время насладиться теплом небесного светила.

Впрочем, никуда оно не денется и в выходные. Причем в субботу и воскресенье, по прогнозам местных синоптиков, ожидается повышение температуры воздуха до плюс 7 – 9 градусов.

Кстати, такая тенденция продолжится и на следующей неделе. По предварительным данным, в среду, 5 октября, может потеплеть сразу до 17 градусов выше нуля. Но за день до потепления прольется небольшой дождь.