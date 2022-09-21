Где находятся военкоматы и призывные участки в Тюмени – полный список адресов и телефонов. Фото: c cайта 2ГИС

Рассказываем, где находятся военкоматы и призывные участки в Тюмени.

Так, военный комиссариат по Ленинскому административному округу находится по адресу: ул. Рижская, 78, 1-й этаж. Дозвониться в приемную можно по номеру телефона: +7 (3452) 35-93-07, в дежурную службу – +7 (3452) 35-83-13.

Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов располагается по адресу: ул. Челюскинцев, 23. Он занимает 1-й и 2-й этажи. Номера телефонов, по которым можно дозвониться до сотрудников: +7 (3452) 46-81-19, +7 (3452) 45-21-35. Второй филиал находится по адресу: ул. Володарского, 5. Телефоны: +7 (3452) 46-12-59, +7 (3452) 45-72-55.

Чтобы попасть в военный комиссариат Тюменской области, нужно посетить здание по адресу: ул. Республики, 2. А дозвониться туда можно по номерам: +7 (3452) 79-19-20 (приемная), +7 (3452) 79-19-10 (дежурная часть). Здесь же находится пункт отбора на военную службу по контракту 2-го разряда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, цитата, «для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».