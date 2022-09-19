Игра с огнем, водой и светом. Тюменцев поразило шоу Анатолия Сокола

Тюменцев поразило шоу Анатолия Сокола. Фото предоставлено "КП".

В тюменском цирке с успехом начались гастроли «Шоу воды, огня и света». Это совместный проект Росгосцирка и цирка Никулина.

Дрессировщики, клоуны, эквилибристы, 3D-эффекты и водная феерия на протяжении 2,5 часа. В зале аншлаг. С первых минут зрителей покоряет воздушная гимнастка, которая на корд-де-волане рассказывает историю о бесстрашной девушке, выполняя сложные трюки.

Золотой состав талантливых артистов – жонглеров, дрессировщиков, гимнастов, акробатов – в уникальных костюмах выступает под авторские композиции.

Фото предоставлено "КП".

Клоунский дуэт «МайаМи» смешит детей и взрослых, снимает вестерн, проверяет музыкальный слух аудитории на барабанной установке. Радуют юных зрителей и дрессированные животные и птицы. Приковывает взгляд внимательной публики необычный дикобраз, а попугаи и обезьяны демонстрируют ловкость и артистизм.

Номер «Колесо смелости» – один из самых захватывающих в первой части программы. Все трюки выполнены без страховки и за гранью человеческих возможностей, артисты в образе шотландцев сохраняют непрерывный контакт с аудиторией, которая замирает в момент синхронного сальто назад.

По законам жанра артисты московского цирка, обладатели престижных наград, самое интересное демонстрируют в финале. Представители семейной цирковой династии Алексей и Анатолий Сокол показывают один из захватывающих номеров Гудини. Зрители с замиранием сердца ждут, когда же из колбы, наполненной водой, выберется закованный в цепи артист.

– С водой бывает опасно работать. Поэтому у нас проходят интенсивные тренировки. Проходит долгая подготовка. Мне нравится это шоу, ведь я работаю с тремя стихиями – огнем, водой и светом, – говорит иллюзионист Алексей Сокол.

Не менее грандиозный эффект вызывает фонтан, который начинает бить прямо из сердца манежа. И, пожалуй, никто не догадывается, что под ареной смонтирован бассейн на 50 тонн воды.

Фото предоставлено "КП".

– В каждом городе своя психология зрителей, а так как Тюмень мой второй родной город (я здесь оканчивал институт культуры и искусств, отделение режиссера драмы), я не понаслышке знаю, что здесь очень благодарный зритель. Кстати, со второй недели мы запускаем уникальный трюк, которого не было ни у одного иллюзиониста в мире. Это нельзя пропустить, – делится руководитель Анатолий Сокол.

Посмотреть незабываемое шоу можно уже в ближайшие выходные! Билеты на сайте и в кассе Тюменского цирка.