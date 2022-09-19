В Яндекс Go в Тюмени появились совместные поездки

Пользователи приложения Яндекс Go из Тюмени теперь смогут пользоваться тарифом для совместных поездок. Он называется «Вместе». Выбрать его можно в периоды высокого спроса: часы пик, праздники и т. д. К пассажиру, который воспользуется новым тарифом, в дороге может присоединиться еще один попутчик. Цена такой поездки будет ниже.

С новым тарифом пользователь сможет сэкономить до 40% от цены своего регулярного маршрута, например из офиса до дома. Время в пути увеличивается незначительно, примерно минут на 10.

Совместные поездки также выгодны и водителям. Таксист получает оплату от каждого клиента и не теряет время на ожидание следующего заказа. Он как бы делает две поездки за один раз.

Сервис сам подбирает второго пользователя с похожим маршрутом. Если находится попутчик, уведомляет всех – пассажиров и водителя, что поездка будет совместной.

Однако выбрать тариф «Вместе» можно, только если едешь один. То есть больше двух пассажиров и водителя в такси одновременно при такой поездке находиться не может.