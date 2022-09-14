«Он умел вставить смешное словцо, даже если говорил о серьезных вещах»: каким мне запомнится Владимир Сунгоркин

Владимир Сунгоркин на Федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Печальная и неожиданная новость пришла утром сегодня, 14 сентября 2022 года. В Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. По предварительным данным, причиной смерти 68-летнего журналиста стал инсульт.

Первая моя личная встреча с Владимиром Николаевичем произошла в 2018 году. Я приезжал на форум Союза журналистов «Вся Россия», а он был приглашенным экспертом. В то время я был не самым опытным корреспондентом, поэтому, честно, боялся встретиться с ним лицом к лицу. «Где я, а где Сунгоркин?», – думал про себя и до последнего дрожал перед встречей.

Но весь страх как рукой сняло, когда он зашел в аудиторию и тут же расположил всех к себе. Я и представить себе не мог, что «сам Владимир Николаевич Сунгоркин» обладает настолько необыкновенным чувством юмора, с долей сарказма и язвительности. Абсолютный профессионал: даже говоря о серьезных вещах, проблемах в журналистике, он умел вставить смешное словцо.

Я набрался храбрости и решил задать ему вопрос после коллеги. Что спрашивал – клянусь, не помню. Зато в голову врезался его ответ:

– Ого, да вы всей тюменской «Комсомолкой» в Сочи приехали? Похвально, похвально! – заулыбался Сунгоркин.

Не думаю, что тогда он меня запомнил, ведь следующая наша встреча произошла в марте 2020 года. Тогда только-только набирала обороты пандемия, и никто не знал, что это за диковина такая – коронавирус. Я приехал на стажировку к Москву, в региональный отдел. Познакомился с коллегами, поработал, и к вечеру к нам неожиданно зашел главред «Комсомолки».

– Вот, Владимир Николаевич, наш новый редактор из Тюмени, Алексей, – представила меня Сунгоркину редактор регионального отдела Марина Бунакова.

– Что-то вы, Алексей, времечко-то неудачное выбрали для стажировки, – смеялся тогда Сунгоркин. – Все вокруг закрывается, коллектив расходится под домам из-за ковида, а вы решили наведаться в Москву и стажироваться. Вы, конечно, уникальный случай, у нас таких стажировок ещё не было. Завтра будете работать удаленно.

Владимир Сунгоркин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

И действительно, на следующий день я уже стажировался из номера в отеле, а с Владимиром Николаевичем очно не общался вплоть до 1 сентября 2022 года.

В День знаний, на очередной онлайн-планерке, я анализировал свежий номер «Комсомолки», и модератором как раз был Сунгоркин. Как назло, Zoom «затупил» и на вопрос Владимира Николаевича: «а где у нас «свежая голова»?» не мог ничего ответить. К счастью, программа очухалась и я, как подобает, сделал анализ газеты и… парой фраз перекинулся с Сунгоркиным. Как оказалось, в последний раз…

От лица коллектива «Комсомольской правды» – Тюмень» приношу соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Николаевича. Земля пухом.

Редактор «КП» – Тюмень» Алексей Косенчук.

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