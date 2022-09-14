Как 9 дней искали и нашли мертвой пенсионерку из Тюмени, которая ушла за грибами. Фото - . "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

Страшное горе случилось в одной из тюменких семей, проживающих в селе Велижаны Нижнетавдинского района. Ничего не предвещало беды, когда бабушка Надежда Потапова вместе с дочерью и любимыми внуками собиралась за грибами в лес. Любители тихой охоты предвкушали веселый поход, только вот у судьбы насчет этой прогулки были другие планы: из глухого леса вышли не все. Пожилого члена семье волонтеры нашли мертвым лишь спустя 9 ней поисков, в которых приняло участие около четырехсот человек. Как это было – в материале «Комсомолки».

БЕЗ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, ЕДЫ И ВОДЫ

– Это был сложный поиск, – признаются корреспонденту издания волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт». – Его масштаб впечатлил не только район, где проходили поисковые мероприятия, но и весь город. Время неумолимо летело и работало не в нашу пользу. Погода портилась, ночи становились все холоднее.

Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

Стоит отметить, что тут волонтеры не нагнетают: в эти дни температура наружного воздуха опускалась до +3 градусов, ближе к земле она и вовсе уходила в минус, а синоптики прогнозировали заморозки. Каково было в эти морозные ночи 72-летней Надежде Федоровне без теплых вещей, без еды и воды? А еще волонтеры сообщили, что замечали следы медведя. Им самим приходило работать в опасных условиях: «Шли осторожно, не теряя надежды на лучшее».

Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

– 9 дней без сна и отдыха, на износ работали все, – делится координатор отряда «ЛизаАлерт» Мария (позывной «Марёна»). По ее словам, пожилую тюменку искали 12 добровольцев из ее отряда, 24 спасателя из МЧС, 15 человек из ТОСЭР, 13 сотрудников полиции, 4 сотрудника администрации Велижанского поселения, 25 человек из ТВВИКУ, 5 - из Гуманитарного добровольческого корпуса, 4 участника сообщества «Джипперы», 7 родственников и друзей пропавшей, а еще множество других неравнодушных к чужой беде людей. За все время в поисковых мероприятиях приняло участие более 400 человек.

Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

– Холодные, мокрые и временами морозные дни и ночи не останавливали никого. Несмотря на усталость, все упорно продолжали идти вперед. Поиски Надежды Федоровны не прекращались ни на минуту. Координаторы поиска ставили задачи для всех, а люди четко и слаженно их выполняли. Нашим старшим пришлось обучить каждого, кто принимал участие, поисковым программам и методикам. Достаточно сложно вести и контролировать такое количество человек, но мы справились, – отмечает «Марёна».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сообщение о пропаже пожилого человека поступило на горячую линию отряда 4 сентября в 18.30. Волонтеры узнали, что старушка ушла с дочерью и внуками за грибами. Она совсем ненадолго выпала из поля зрения родственников. Тогда они не знали, что видели живым любимого человека последний раз.

– Мы объявили срочный сбор и сразу же собрались на выезд в район пропажи. К поиску подключились опытные координаторы – Анна (ее позывной «Маркиза») и Всеволод Будкин. Пока экипажи ехали к штабу, координаторы ставили задачи, исходя из полученной информации от родственников пропавшей. Через час добровольцы были на месте, – рассказывают волонтеры.

Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

В первую очередь они рассказали о том, что пропал человек, людям из ближайших населенных пунктов, АЗС, СНТ и даже из соседней Свердловской области. К сожалению, никто женщину не видел. Группа коротких прозвонов каждый день мониторила больницы и ближайшие фельдшерские пункты на предмет поступления к ним Надежды Федоровны

Работали не только на земле, была помощь и с воздуха. Квадрокоптеры, как известно, могут «закрывать» большие территории – поля, просеки… В итоге, признаются добровольцы, казалось, что не осталось непроверенных мест. Пешком прошли более 1821 километра.

ПОИСКИ ЗАВЕРШЕНЫ

Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

О том, что пенсионерка найдена мертвой, СМИ узнали накануне, 13 сентября. По словам волонтеров, прошло слишком много времени с того момента, когда пропавшую видели последний раз.

КСТАТИ

Если ваш близкий потерялся, незамедлительно звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 и по номеру 112.