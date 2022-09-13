«Дневник путешественника»: на уикенд в соседний регион. Фото - Иван Горбунов.

Иногда достаточно два-три дня выходных – и можно планировать мини-уикенд в ближайшей регион. Например, в Челябинскую область. Вы спросите: а что там можно посмотреть? Отвечаем: горы, озера, уникальные природные достопримечательности, оружейные фабрики и много другое. Но что самое важное, объехать все эти удивительные места можно на машине, быстро и комфортно передвигаясь от одной локации к другой.

Так поступили участники проекта «Дневник путешественника». Команда автомобильного холдинга «Базис Моторс» совместно с издательским домом «Мегаполис» отправилась по туристическим маршрутам Урала. За три дня экспедиции путешественники на четырех машинах – Chery Tiggo 8 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Tugella и Exeed LX – преодолели 1 675 километров пути. Все подробности вы можете узнать на сайте проекта.

Итак, первый день поездки у автопутешественников выдался очень насыщенным. Узнаем из первых уст, как добрались, что увидели и чем впечатлились участники экспедиции.

Дневник путешественника. День первый

Мы проехали свыше 500 километров. Дорога оказалась лучше, чем мы думали. На некоторых участках трассы проходили ремонтные работы, но в целом доехали достаточно комфортно. Нам повезло с погодой – стояла жара под 30 градусов, и повезло с климат-контролем в машинах. При этом расход при такой интенсивной езде и эксплуатации авто по трассе не превысил 10 литров на 100 километров.

Первой локацией стало Святилище Аллаки

Фото - Иван Горбунов.

За два километра до места назначения начинается бездорожье, но такие изменения не сильно повлияют даже на легковые автомобили. Ехать сюда лучше в хорошую погоду, так будет видно не только само место, но и все что вас окружает на многие километры вперед. Красивый, завораживающий своим видом пейзаж.

В 50 метрах от одноименного озера на небольшом возвышении стоят 14 огромных каменных глыб. Их еще называют «Каменными палатками». Скалы имеют необычную, причудливую форму, чем притягивают большое количество туристов, желающих сфотографироваться на каменных возвышенностях.

Здесь можно остановиться и сделать перерыв в вашем путешествии. Либо разбить на ночь палатку, порыбачить. Для тех, кто хочет искупаться, озеро очень мелкое, можно пройти и 20 метров, а воды будет по колено. Туристы, которые встретили здесь рассвет, говорят, что никогда не забудут этих впечатлений.

Далее мы отправились на озеро Сунгуль

Это очень живописное место с многочисленными островами. Сунгуль впечатлил нас не только своей природой, но и историей. В XIX веке на его берегах действовал крупный старообрядческий скит. Говорят, что местные и паломники из других регионов и сейчас посещают эти места. Отдельного внимания заслуживают Ершовские острова (если что, писатель Ершов не имеет к этому отношения).

Фото - Иван Горбунов.

На всем острове в разных местах стоят арт-объекты от художников из ближайших и удаленных уголков России. Описать их точно не получится, такое лучше увидеть своими глазами. Мастера создали 25 уникальных объектов из природных материалов, которые стали частью парка скульптур под открытым небом на настоящем острове.

Острова Ершовы лучше посещать проездом, сама экскурсия займет у вас примерно 2 часа. Дальнейшее пребывание оговаривается индивидуально. Красивые виды и приятная атмосфера гарантированы.

Последней точкой просмотра в этот день стала Секретная лаборатория «Б»

Фото - Иван Горбунов.

С «Лаборатории Б» начинался Снежинск – закрытый городок под Челябинском. Лаборатория была создана на базе санатория НКВД «Сунгуль», расположенного на полуострове Мендаркин, омываемом озером Сунгуль в поселке Сокол. В разное время здание санатория занимали роддом, гостиница, больница, детский сад… Однако для будущих поколений оно запомнилось как место, где содержались ученые – заключенные из Германии и СССР.

Уже этот факт сам по себе вызывает внутри волнение, именно поэтому стоит приехать сюда и увидеть все своими глазами. От тех далеких событий, информация о которых долго держалась в тайне, на сегодняшний день осталась только история, в которую здесь можно погрузиться с головой…

Когда вы приезжаете на место, вас встречает администратор, управляющий, экскурсовод, повар и просто увлеченный человек – совладелец пространства «Лаборатории» Алексей Липатников.

Фото - Иван Горбунов.

Вам открывается вид на большое здание, где раньше жили профессора. С одной стороны, это дом-музей, где все наполнено особой атмосферой. С другой – здание, расположенное на берегу живописного озера, окруженного лесом, соседствующее с другими красивыми домами, где когда-то жили знаменитые ученые.

После всего увиденного вы можете остаться здесь переночевать, чтобы полностью погрузиться во всю эту атмосферу. Много комнат, есть душ и баня. Можно сказать с уверенностью – ночевать там одно удовольствие. Свежий воздух и абсолютная тишина помогут вам уснуть, а проснетесь вы под пение птиц, приятный шум озера и деревьев.

В общем, первый день выдался максимально насыщенным. Многое увиденное еще предстоит осмыслить. Но точно можно сказать: природа и история этих мест не оставит равнодушным никого.

Автомобильный партнер проекта: Автомобильный холдинг «Базис-Моторс».