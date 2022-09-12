В Тюмени осужден один из виновников гибели 10 человек после употребления паленой водки. Фото: Архив "КП"

В Тюмени 4 с половиной года колонии общего режима получил один из виновников гибели 10 человек, все они выпили палёную водку, реализацией которой занимался осужденный. Кроме того, суд оштрафовал мужчину на 932 тысячи рублей, а еще удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 тысяч.

Следователи выяснили, что с 1 января по 31 августа 2021 года подсудимый приобрел и организовал поставку из Екатеринбурга в Тюменскую область немаркированного алкоголя, который, как позже подтвердилось, не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Покупателей в областном центре он искал вместе со своим знакомым, уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в суде.

– С 31 декабря 2021 года фигурант реализовывал контрафакт, содержащий в своем составе метиловый спирт. Метанол входит в список ядовитых веществ, – объяснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Этот контрафакт продавали в различных торговых точках. В результате его употребления наступила смерть десяти человек.

Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку и проверять наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой. Низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара.

– Проверить марки можно с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко». Если приобретать алкогольные напитки, то только в легальных организациях торговли, имеющих лицензию на право продажи алкоголя, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что суррогатный алкоголь попал и в руки жителей поселка Кондинское (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). После его употребления скончались восемь человек.