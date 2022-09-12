Погода в Тюмени на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года: синоптики обещают тепло до +20 градусов

В Тюмени на неделе с 12 по 18 сентября 2022 года синоптики обещают тепло до +20 градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 12 по 18 сентября 2022 года будет стоять теплая погода. Очень хочется верить, что это еще не бабье лето, однако по всем признакам это именно оно. Так что рекомендуем горожанам как следует насладиться возможно последними теплыми деньками в этом году.

Так, сегодня, 12 сентября, ожидается переменная облачность, температура наружного воздуха составит 14 градусов со знаком плюс. Уже со вторника прогнозируется потепление – в этот день ртуть в столбиках термометров поднимется на одно деление, 14 сентября – еще на два. Правда, эти два дня будет совсем пасмурно – слава богу, еще нет дождя. Забегая вперед, отметим, что атмосферных осадков на этой неделе не ожидается.

В четверг, пятницу и первый выходной день – субботу – небесное светило будет изредка показываться на небосклоне, чтобы напомнить о себе теплолюбивым сибирякам. А вот в воскресенье, 18 сентября, солнце полностью освободится от облаков – как раз в этот день можно полностью насладиться его теплом. Тем более что температура воздуха будет соответствующей – 20 градусов выше нулевой отметки.

Что касается следующей недели, то в понедельник станет еще сразу на три градуса теплее. Однако всю малину испортит сильный ветер южного направления, который будет дуть со скоростью около 8 метров в секунду. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. К сожалению, тенденция к повышению температуры не продолжится. Уже во вторник тепла поубавится.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что синоптики обещают жителям Тюмени заморозки. Из-за отрицательных температур есть риск потерять посевы. Так, по данным местного гидрометцентра, на юге Тюменской области с 14 по 15 сентября 2022 года ночная температура наружного воздуха составит 0...-5 градусов.