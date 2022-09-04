Тюменский педиатр рассказала, как защитить школьников от ОРВИ и ОРЗ Фото: Татьяна Коркина

С началом школьных будней дети начинают чаще болеть. Как бы родители не желали, но полностью оградить ребятишек от недугов не получится. Тем не менее, пренебрегать профилактикой не стоит.

- Главный источник ОРВИ - болеющие люди. Дети заражаются в детских садах, школах, торговых и развлекательных центрах, а иногда и дома - от простуженных родителей, - объясняет педиатр Лидия Вершинина. - Путь передачи вирусов - воздушно-капельный, контактный, водный и кишечный. Подхватить вирус можно от чужого чиха, простого рукопожатия или, в случае с детьми, - от совместной игры. Риск заражения можно уменьшить или даже полностью предотвратить.

Чтобы профилактика работала, необходимо действовать сразу в двух направлениях - избегать встречи с вирусами и повышать устойчивость организма к ним.

Педиатр рекомендует часто и регулярно проветривать помещения. Причем делать это нужно даже тогда, когда все здоровы. А уж если дома кто-то болен - то обязательно! Проводить частую влажную уборку с дезинфицирующими растворами. Тщательно мыть руки себе и ребенку и стирать игрушки, которыми дети играют вне дома. Также советует при вспышке аденовирусной инфекции не водить ребенка в бассейн.

- Старайтесь поддерживать оптимальную температуру и влажность в помещении, - говорит врач. - Если дома холодно, то шансы заболеть у ребенка возрастают. А если не удается добиться нужной степени увлажнения воздуха, можно просто промывать детям носовые пазухи солевыми растворами. Без необходимости не посещайте многолюдные места. Чаще гуляйте на свежем воздухе и одевайте ребенка так, чтобы он не замерзал, но и не потел. На прогулках держите при себе воду, чтобы дети, вдоволь побегав, могли попить. Питание должно быть богатым витаминами и микроэлементами. Но перекусывать слишком часто ребенок не должен, иначе у него будет выделяться меньше слюны, которая обладает противовирусной активностью. Ограничьте потребление сладкого, а также блюд с высоким содержанием ненатуральных добавок. Включите в рацион больше овощей и фруктов. Ночной сезон должен продолжаться не менее 8 часов. Не забывайте закаливать ребенка. Для этого подойдут солнечные ванны и водные процедуры - начать можно с простого обтирания. Ну, и, конечно же, вакцинация.