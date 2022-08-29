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Дом. Семья29 августа 2022 12:16

В Тюменской области медведица нагнала страху на рыбаков, начав преследовать их по реке

Хищнице не понравилось, что мужчины слишком близко подплыли к ней и ее детенышам
Вера Зенина
Вера Зенина
Фото: скриншот из видно. Медведи плывут за лодкой.

Фото: скриншот из видно. Медведи плывут за лодкой.

Жители Уватского района Тюменской области сняли необычное видео с участием медвежьей семьи. Записали видеоролик мужчины на реке Иртыш, куда отправились порыбачить. Но неожиданно их отдых прервала компания косолапых, переплывающая на другой берег.

Поскольку подобное встретишь нечасто, рыбаки решили подплыть поближе, однако медведица не оценила такую заинтересованность и зарычала. Желая защитить медвежат, хищница резко сменила направление и начала грести в сторону лодки с перепуганными рыбаками.

– Медведи, вы идите обратно. Вы что? – обеспокоенно говорит один из мужчин, глядя на приближающихся зверей.

Поняв, что могут стать добычей медведя, тюменцы начали резко разворачивать судно, надеясь уйти от погони.

– Медведь за нами погнался. Вообще жесть, – произносит мужчина за кадром, продолжая снимать косолапое семейство.

Когда опасность миновала, рыбаки разразились громким смехом, а мишкам ничего не оставалось делать, как поплыть в сторону берега. Добравшись до суши, лесная жительница и два ее детеныша пошли прочь, скрывшись среди деревьев.

К счастью, у этой истории оказался счастливый конец, без пострадавших, однако так бывает не всегда. Именно в этой же местности разъяренная медведица напала на компанию других рыбаков в октябре прошлого года. Одного мужчину животное убило на месте, второму содрала скальп, а третий сумел спрятаться и затем оказал помощь раненому товарищу.

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