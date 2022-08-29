Погода в Тюмени на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года: ловим последние теплые дни

Погода в Тюмени на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени на неделе с 29 августа по 4 сентября 2022 года будет еще довольно тепло. Осенняя прохлада придет ближе к выходным. Скорость ветра в течение недели будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.

Сегодня, 29 августа, несмотря на переменную облачность, тюменцы будут наслаждаться теплой погодой: температура воздуха будет довольно комфортная (+26...+27 градусов). К вечеру похолодает до +21 градуса. Серьезных осадков не предвидится, но возможен кратковременный дождик.

Во вторник станет ещё теплее. Столбики термометров покажут +29. В среду будет пасмурно и дождливо, но до 27 градусов тепла. В четверг, 1 сентября, погода будет неоднозначной. Солнышко будет периодически прятаться за облака, но порадует практически полное отсутствие ветра. Утром придется одеться потеплее, так как температура воздуха будет всего +15...+21 °С. Днем потеплеет до +24...+26 °С. К вечеру снова похолодает до +16 °С. В течение дня возможен дождь.

В пятницу в Тюмень вернется жара. Подует южный ветер, и воздух прогреется до +29 градусов. Возможен небольшой дождь. В субботу резко похолодает – столбик термометра не поднимется выше 19 градусов. В воскресенье будет также прохладно (+14...+16 градусов). В выходные дождей не предвидится.

Следующая неделя также будет прохладной. Средняя температура воздуха составит +10 градусов. Ожидаются дожди.