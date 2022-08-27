Руководитель тюменского Студцентра победила в конкурсе «Лидеры России» и посетила Кольский полуостров

Фото: личная страница Екатерины Козеевой в соцсети "ВКонтакте"

Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области одержала победу в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России. Трек Студенты», прошедшего в 2021 году. В качестве приза она получила возможность участвовать в научно-образовательной экспедицию «Atom Discovery»,посетить Кольский полуостров и Мурманск.

На Кольском полуострове победители конкурса путешествовали по хребту Муста-Тунтури, посетили скалы «Два брата» и берег рыжих камней. После познавательных экскурсий молодые люди прошли образовательные тренинги, на которых узнали о возможностях и перспективах работы в Росатоме. В Мурманске группа победителей-управленцев посетила с экскурсией предприятия Росатома: Кольскую АЭС и Атомфлот, где увидели действующий атомный реактор.

Фото: личная страница Екатерины Козеевой в соцсети "ВКонтакте"

- Лидеры России - конкурс, который дает возможность проверить себя, поработать с командой студенческих лидеров страны и завести новые полезные знакомства. Прошел год, а мы до сих пор общаемся, реализуем совместные проекты, строим планы на будущее и недавно побывали в экспедиции на Кольском полуострове от Росатома. Такие мероприятия помогают не только лучше узнать свою страну, но и сплотиться командой единомышленников, — поделилась своими впечатлениями Екатерина Козеева.