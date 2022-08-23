Очередь на пол-этажа. Как проходит финальная распродажа в тюменском H&M

Фото представлено КП

Сегодня в Тюмени состоялось долгожданное открытие магазина одежды H&M. Компания объявила, что уходит из России, но напоследок решила продать оставшиеся запасы. И если жителям Москвы и Санкт-Петербурга закупиться шведской одеждой удалось еще в начале августа, то регионам пришлось подождать. Точки в торговых центрах в разных городах открывались независимо друг от друга и без предварительного анонса.

Мы посетили магазин в «Галерее Вояж» – именно он открылся сегодня в областном центре. Рассказываем и показываем, как тюменцы прощаются с H&M и деньгами.

Счастливые покупатели с пакетами встречаются уже на парковке, некоторые пьют кофе в кафешке внизу. Заметно, что открытие магазина прибавило торговому центру посетителей.

Фото представлено КП

Очередь выстроилась огромная. У охранников система: десять выходят, пять заходят. При этом в двухэтажном магазине открыт только один вход. Надписи «держите дистанцию 1,5 метра» на полу торгового центра выглядят иронично.

Мимо очереди тоже периодически прогуливаются люди с огромными пакетами и логотипом H&M, а к самой толпе то и дело приходят гонцы с плохими вестями:

– Я подошла к тем, что ближе к магазину. Говорят, стоят уже час, а внутри полки пустые, – рассказывает дочкам женщина.

Поговаривают, что на втором этаже, там, где детский отдел, пускают людей с колясками, но терять место в очереди и проверять отваживаются не все родители.

И все-таки очередь движется быстрее, чем ожидалось. Стоять пришлось всего-то полчаса. В торговом зале ситуация тоже лучше, чем описывают.

Фото представлено КП

Очередь в примерочные в этом магазине, как и в большинстве других, была всегда. Сегодняшний день исключением не стал. Из-за этого некоторые примеряют одежду прямо в зале.

– О том, что магазин открылся, мне рассказала подруга, она прочитала в новостях, – рассказала посетительница магазина Ангелина. – Я, когда узнала, что H&M все-таки устроит распродажу, обрадовалась, потому что только там могу найти подходящие мне штаны. А из-за того, что размер у меня популярный, пришлось сменить планы и собраться буквально за пару часов, чтобы успеть.

Фото представлено КП

По словам покупателей, единственное отличие от привычного рабочего дня – больше не работает программа лояльности. Логично: копить баллы вскоре будет уже не на что. Подарочные сертификаты тоже не принимают, но их по специальной форме можно обналичить – по крайней мере, такие обещание на входе дают сотрудники магазина.

Цены на товар в зале прежние – ни скидок, ни прибавок. Продают старую коллекцию: летние и весенние вещи. Покупатели не мелочатся и сразу берут продающиеся здесь же большие сумки для шопинга, набивая их вещами.

Фото представлено КП

– Я здесь только за нижним бельем. Вы бы удивились, как сложно найти нормальное, – рассказала изданию другая покупательница. – Повезло! Нашла, и даже размер мой был.

Напомним, в Тюмени два магазина H&M, они находятся в «Галерее Вояж» и «Сити Молле». Но сегодня открылся только первый.

– К сожалению, магазин по-прежнему закрыт. Откроется ли, неизвестно. Всю актуальную информацию стоит искать на официальном сайте H&M, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ТРЦ «Сити Молл».

Внутри большой ажиотаж. Очередь занимает добрую половину магазина, а потом плавно перетекает в очередь к примерочным. Понять, куда тебе, можно только интуитивно.

Фото представлено КП

Мы рассказывали и показывали, как выглядят тюменские торговые центры после закрытия брендовых магазинов.