В Тюмени состоялось первенство области по конкуру.

Жокей на полной скорости мчится к очередному препятствию, чтобы стать на шаг ближе к победе, а его конь окатывает затаивших дыхание зрителей песком из-под копыт. Зрелищными стали областные соревнования по конкуру. На протяжении трех дней около 70 участников проверяли свои навыки на базе конноспортивного клуба «Олимпия».

В последний день соревнований, 20 августа, для участников, которые сражались за «Кубок «РН-Уватнефтегаза», приготовили два необычных маршрута.

Сначала наездникам предстояло пройти маршрут из десяти препятствий разной сложности за определенное время, набрав максимальное количество баллов. Самое интересное крылось в конце дистанции – особенно сложное препятствие, так называемый «джокер» – необычный барьер, состоящий из двух перекладин со стойками в виде нефтяных качалок. Дело в том, что для лошадей это непривычный вид препятствия, и не каждая согласится его преодолевать. За удачную попытку можно было получить дополнительные 20 баллов.

Как показали соревнования, тюменцы все как на подбор – смельчаки, и рискнуть никто не отказался. И все же не каждый смог преодолеть «джокера». Было очень интересно наблюдать за спортсменами и их тактикой.

– Конный спорт – это особый вид спорта. Он объединяет не просто мужественных и физически сильных людей, но людей умных. Наездников отличает большой интеллектуальный труд, потому что взаимодействие человека и лошади – всегда особая история, – отметила в приветственном слове Оксана Величко, президент Федерации конного спорта Тюменской области и депутат областной думы.

Победительницей на первом маршруте стала Дарья Каморник, набрав максимально возможное количество баллов и продемонстрировав отличную физическую форму и взаимопонимание со скакуном.

Если на первом этапе юные участники сражались наравне со взрослыми, то на втором их разделили. Дело в том, что по правилам соревнований при прыжках в высоту идет классификация на возрастные классы. На этом маршруте было только одно препятствие, высоту которого на каждом круге поднимали на пять сантиметров. И если начиналось соревнование со 110 сантиметров, то победительница юношеского зачета Елизавета Гончарова, единственная из участников, смогла покорить высоту 165 сантиметров и получить заветный кубок. Победитель среди взрослых Николай Шабанов остановился на 160 сантиметрах, но это оказался самый лучший результат в его категории.

«РН-Уватнефтегаз» подготовил сюрпризы не только для спортсменов, но и для зрителей, разыграв среди них много интересных призов. Данные соревнования стали частью благотворительной программы предприятия.

Как отмечает начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования «РН-Уватнефтегаза» Анастасия Лескина, соревнование захватило её с первых минут.

– Решение о поддержке сегодняшних соревнований по этому благородному виду спорта мы приняли достаточно давно, но сказался эпидемиологический режим. И наконец-то это событие состоялось! Раньше конный спорт совсем не ассоциировался с Тюменской областью, но, как мы увидели, у нас есть достойные спортсмены, которые могут представлять регион на всероссийском уровне, – поделилась впечатлениями Анастасия Лескина.

Развитие конного спорта имеет большое значение для региона. Такое увлечение прививает детям чувство ответственности, оно интересно и занимательно, учит заботе и вниманию. Очень радостно, что в нашем регионе этот спорт набирает популярность и взращиваются новые чемпионы!