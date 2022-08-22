Погода в Тюмени на неделю с 22 по 28 августа 2022 года: синоптики обещают жару до +29 градусов

Рассказываем о погоде в Тюмени на неделе с 22 по 28 августа 2022 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 22 по 28 августа 2022 года еще придется «пожариться». Однако в субботу резко похолодает, прольется дождь.

Сегодня, 22 августа, несмотря на переменную облачность, местные жители будут довольны погодой: температура очень комфортная для прогулок (+26 градусов). Да и ночью не так холодно – 13 градусов выше нулевой отметки.

Во вторник ожидается небольшой дождь, но при этом станет теплее. Столбики термометров покажут +27. В среду и четверг горожане могут принимать солнечные ванны. Небесное светило не загородят тучи, они уйдут из поля зрения как минимум на три дня. В эти дни будет дуть северо-западный ветер, с переходом на западный ветер, со скоростью 3-4 метра в секунду.

В пятницу он станет сильнее и задует с порывами до 8 метров в секунду. Этот день будет самым жарким на этой неделе – до +29. В субботу резко похолодает – сразу на 9 градусов, синоптики обещают небольшой дождь с грозой. Во второй выходной станет прохладнее еще на один градус.

Что касается следующей недели, то жара снова вернется, причем сразу с понедельника. Правда, местным жителям будет докучать ветер западного направления, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду. Температура наружного воздуха в первые три дня следующей недели может достигать 25 – 27 градусов выше нуля.