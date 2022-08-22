«Мелками на асфальте рисуют, покемончики в руках». В Тюмени мужчина подрался с анимешниками

В Тюмени прохожий напал на анимешников. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени собравшиеся по поводу Дня косплея анимешники стали не только свидетелями, но и участниками драки с мужчиной, которому, судя по всему, не понравились наряды юных горожан. В социальных сетях местные жители предполагают, что прохожий, будучи консервативных взглядов, не оценил подобные одеяния и подумал, что в городе проходит парад ЛГБТ. Видимо, к такому первый сибирский город еще не готов…

На видео, которое оказалось в интернете, виден уже конец конфликта – та самая драка. Молодой человек решил дать отпор прохожему, ему даже удалось нанести один удар. Как стало известно, инцидент произошел неподалеку от магазина, где продают различную атрибутику по мотивам японской анимации. До приезда сотрудников полиции, которых вызвали на место происшествия, мужчину удерживали сотрудники частного охранного предприятия.

– Мужчину привезли в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления МВД. На нападавшего составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Мужчине грозит до 15 суток ареста.

В социальных сетях, где сейчас живо обсуждают конфликт, молодых людей поддержали: «Народ аниме в России смотрит с 90-х годов. Этой культуре в нашей стране уже много лет, косплей с нулевых развит. Люди, рожденные в СССР, тоже его смотрят»; «Взрослый мужик поднимает руку на детей, капец, герой, был уже один такой, потом на камеру извинялся и плакался»; «Просто у нас большая часть города закомплексованные люди... С этим нужно смириться». Горожане уверены в безобидности анимешников и говорят, что они просто «мелками на асфальте рисуют, в руках покемончики».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в социальных сетях гуляет видео масштабного конфликта, который произошел у одного из кафе на Московском тракте в Тюмени. По словам автора ролика, разборки в стиле 90-х ему удалось запечатлеть утром 26 июля.

«90-е возвращаются в Тюмень… стрельба и массовая разборка», – так прокомментировал мужчина видеоролик, который длится всего три секунды. Видимо, оператора испугали звуки, которые были похожи на автоматную очередь. Сердце в пятки ушло и у самих участников конфликта: они резко присели.