В Тюмени мужчину насмерть придавило собственным автомобилем. Фото: Госавтоинспекция.

В Тюмени накануне вечером произошла смертельная трагедия. На улице Габдуллы Тукая «Ниссан» задавил своего владельца. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как рассказали в ГИБДД, 36-летний мужчина на «Ниссане» приехал помочь своему другу, автомобиль которого застрял в грязи. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

Фото: Госавтоинспекция

— «Ниссан» без водителя покатился вниз, мужчина попытался остановить автомобиль, но его только зажало под машиной, — рассказали в Госавтоинспекции.

Автомобиль продолжил скатываться в реку, мужчина, пытавшийся это предотвратить, погиб на месте. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция

Напомним, другая серьезная авария недавно произошла на 52 километре трассы Ялуторовск-Тюмень 14 августа. Грузовик, груженный бетонными блоками, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины загорелись, водителю и пассажиру легковой выжить не удалось.

Личности погибших удалось установить не сразу. Как выяснилось позже, за рулем находился 42-летний мужчина, на пассажирском сидении — 40-летняя женщина. Оба были жителями Нефтеюганска.

Несколько дней назад винтом самолета убило 48-летнего сотрудника аэропорта в Югре. Это произошло в Белоярском во время запуска АН-24. Авиатехник попал под лопасти, убирая упорные колодки.

— В ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.