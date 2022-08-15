Рассказываем о погоде в Тюмени на неделе с 15 по 21 августа 2022 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 15 по 21 августа 2022 года всё еще будет стоять комфортная температура. Касается это только дневных часов, потому что ночью уже становится очень даже прохладно (все-таки осень на носу) – градусники покажут всего 4 градуса со знаком плюс.

Сегодня, 15 августа, будет стоять ясная погода, плюс 19. Завтра тучи затянут небо, ожидается мелкий дождь. Кроме того, поднимется ветер западного направления. Он будет дуть со скоростью шесть метров в секунду, с порывами до 9 м/с. В следующие дни он сменит направление на более холодное – северное, но утихнет.

В среду, по предварительным данным местных синоптиков, стоит ждать резкого похолодания. Температура наружного воздуха упадет сразу на 6 делений и составит 15 градусов со знаком плюс. В этот день также ожидается переменная облачность и небольшой дождик.

В четверг – плюс 16, в ночь с четверга на пятницу – плюс 4. Если кто-то хочет прогуляться по ночному городу на сон грядущий, лучше одеваться потеплее.

С пятницы, 19 августа, в областной столице снова станет теплее. Днем – плюс 19, ночью – 9 градусов выше нулевой отметки. Первый выходной день на этой недели выдастся солнечным и безветренным. Самое время для прогулок на свежем воздухе.

В воскресенье ожидается резкое потепление до плюс 26, переменная облачность. Что касается следующей недели, то горожане всё еще могут погреться под жарким августовским солнце. Вот только мелкий дождик, который, как обещают синоптики, будет идти с понедельника по среду, может серьезно испортить настроение местным жителям.