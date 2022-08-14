Тюменские студенты занимаются развитием косплея в регионе

Фото: официальная группа SCF, соцсети

Студенты Роман Илларионов, Владислав Ню и Лилия Буянова объединились в команду SCF, начав развивать косплей-направление в Тюменском регионе. Ребята приняли участие в Областном студенческом форуме, где получили грант конкурса «Моя идея», который направили на реализацию мастер-классов.

Студенты провели серию обучений по изготовлению костюмов, а на фестивале ко Дню молодежи «Лови волну», прошедшего на набережной у «Конторы пароходства», организовали косплей-направление.

Руководитель команды Роман Илларионов принял участие в грантовом конкурсе молодежного форума Уральского федерального округа «УТРО». Он представил проект Students cover fest, который включает в себя проведение фестиваля танцевальных коллективов и косплея, мастер-классов по к-поп хореографии.

- Косплей - молодежное течение, в котором авторам нужна активная поддержка. Многие из них не всегда видят пути творческого и профессионального развития. Организация официальных мероприятий поможет молодым людям влиться в социум и презентовать свое творчество широкой аудитории и профессиональному сообществу, - поделилась своими мыслями Лилия Буянова, студентка ТюмГУ.

- Идея проведения фестиваля косплея пришла к нам, когда мы с командой говорили об активностях для молодежи и увидели фотографию косплей-модели. Мы поняли, что в Тюмени такие мероприятия проводят очень редко и в узких масштабах и решили развивать бренд SCF, который изначально расшифровывался как Students' Cosplay Fest. Теперь у нас в планах провести Students' Cover Fest (фестиваль кавер танцев и песен), а также Students' Cyber Fest (фестиваль видеоигр с проведением киберспортивных турниров). Мы хотим разбавить жизнь молодежи подобными развлечениями, - рассказал Влад Ню, член Студсовета Тюменской области.