«Э, старый, ты чо! Ты мужик или баба?». В Тобольске автомобилист напал на пожилого мужчину

В Тобольске автомобилист с предметом, похожим на пистолет, напал на пожилого человека. Фото: скриншот с видео

Только вчера мы наблюдали за красивейшим северный сиянием на фотографиях тоболяка Олега Панченко, а сегодня лицезреем серьезный конфликт между автомобилистом и пожилым мужчиной. Местная жительница из окна своей квартиры сняла видео: на нем молодой человек кричит на другого, сильно старше его, и раздает тому пощечины.

По словам очевидцев, разборки происходили в четвертом микрорайоне Тобольска, но достоверно это пока не установлено. На видео видно, как молодой человек, которому, скорее всего, помешала машина оппонента, набросился на представителя старшего поколения. За полторы минуты он около 7 – 8 раз ударил его по голове с криками: «Э, старый, ты чо! С кармана достань нож! Ты мужик или баба?»

Был ли у того нож, неизвестно. По крайней мере, на видео его разглядеть невозможно. Но то, что у агрессора в руках был предмет, похожий на пистолет, это увидеть удалось. Он его взял из машины после очередных выкриков.

В местном паблике в социальной сети «ВКонтакте», куда залили ролик, горожане комментируют случившееся. Две женщины написали, что знают того, на кого нападал мужчина: «Это наш сосед в подъезде, очень хороший и добрый мужчина. Всегда вежлив и сдержан. Очень обидно, что люди решили, что могут себе позволить обращаться подобным образом»; «Мой подъезд, мой сосед. За 12 лет ни разу не видела его злым или агрессивным. Добрейший человек. У нас полный подъезд детей, которые сами гуляют. Не дай бог бы что произошло! Гость с оружием должен ответить за свои действия. Сосед, пиши заяву».

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что участники конфликта установлены.

– В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в социальных сетях гуляет видео масштабного конфликта, который произошел у одного из кафе на Московском тракте в Тюмени. По словам автора ролика, разборки в стиле 90-х ему удалось запечатлеть утром 26 июля.

«90-е возвращаются в Тюмень… стрельба и массовая разборка», – так прокомментировал мужчина видеоролик, который длится всего три секунды. Видимо, оператора испугали звуки, которые были похожи на автоматную очередь. Сердце в пятки ушло и у самих участников конфликта: они резко присели.