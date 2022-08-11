На Тюмень обрушился сильный дождь с градом

На Тюмень обрушился сильный дождь. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень обрушился сильный дождь. Горожане сильно переживают, что ливневки снова не справятся, и город «уйдет под воду».

Об атмосферных осадках местные синоптики предупреждали заранее. Завтра, кстати, будет не лучше. По данным Тюменского ЦГМС, в областной столице ночью ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман (его мы уже видели). Будет дуть ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозе порывы достигнут 18 м/с. Температура наружного воздуха составит +12+17 градусов.

Фото - Антон Щербинин.

Днем тоже пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен даже град. Будет дуть ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +21+26 градусов.

– Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности и рекомендации наших специалистов. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112, – предупреждают спасатели.

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