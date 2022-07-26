В Тюмени сильнейший ветер повалил деревья и разбросал части крыши. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени властвует непогода. Она уже натворила немало дел, хотя сильнейший ветер начался в городе всего около получаса назад.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на улице Республики, 142 (возле Текутьевского кладбища, напротив технопарка) тяжелые деревья повалились на автомобили, сорвало кабель ЛЭП.

Фото - Анастасия Бекетова.

А с крыши дома № 5 на улице Моторостроителей, которую как раз сейчас ремонтируют, попадали куски пенопласта.

Фото очевидца.

Кстати, на завтра, 27 июля, спасатели снова предупреждают о непогоде. Так, на юге Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем возможен град. Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 6 – 11 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 – 19 м/с.

– Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям или под деревьями, – дали советы в Главном управлении МЧС России по региону.

Спасатели рекомендуют быть бдительными и осторожными: «Соблюдайте правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112».