В Тюмени осудили женщину, которая украла более 5 млн рублей со счетов детей-инвалидов и построила себе дом. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили Анастасию Сергееву, которую обвиняют в краже 5,2 миллиона рублей с банковских счетов опекаемых ею детей. Кроме того, женщина истязала подопечную девушку (сейчас той 25 лет).

– 40-летняя жительница деревни Ушакова оформила опеку над пятью недееспособными ребятами из психоневрологического диспансера, 1987, 1997,1998, 1994 и 1999 годов рождения. Через мобильное приложение с апреля 2018 года по январь 2021-го она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, например, построила на них дом, но на детей его не оформила, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Еще выяснилось, что бывшая подопечная Сергеевой обвинила ее в побоях. Во время судебного заседания эти факты подтвердились.

В итоге Тюменский районный суд приговорил Сергееву к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Также стало известно, что суд удовлетворил гражданский иск одного из опекаемых на сумму более 260 тысяч рублей. А вот остальную сумму ущерба взыскали с Сергеевой в порядке гражданского судопроизводства по искам опекаемых. Не только сумму ущерба, но и пеню и неустойку.

Дополнено

– Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора. Местную жительницу признали виновной в краже, совершенной с банковского счета в особо крупном размере, и истязании, – сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено по материалам прокурорской проверки, в отношении бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра «Старт». Женщину признали виновной в мошенничестве.

Главбух с марта 2015 года по декабрь 2018-го завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Она похитила более 10,5 млн рублей, часть из которых потом вернула.