«Узнать себя и сделать невозможное»: вдохновляющие истории тюменок, которые обрели смысл жизни, выступая на английском перед публикой

вдохновляющие истории тюменок, которые обрели смысл жизни, выступая на английском перед публикой. Фото из архивов героинь публикации.

Выучить английский, который никак тебе не давался, – да легко. Рассказать о страшном диагнозе, который тебе поставили врачи, и помогать другим бороться с болезнью – что ж, непросто, но можно. Стать крутым спикером, вдохновляющим целые залы, – и это тоже реально. Но что, спросите вы, для этого нужно? Отвечаем: узнать себя. Как же это сделать? Есть один инструмент, который может вам помочь, – это публичные выступления в формате TED. Читайте материал «Комсомолки» о трех тюменках, воспользовавшихся этим инструментом, и всё узнаете.

Мария Миць всегда очень любила выступать на сцене, но при этом у нее была проблема с публичными выступлениями – очень уж волновалась. И вот однажды кто-то из знакомых отправил ей ссылку на эфир мероприятия спикера Ирины Баржак. Эксперт рассказывала о старте необычного проекта Public Talk, в рамках которого участники будут учиться выступать на английском в формате TED.

Фото школы Star Talk.

– В итоге я прошла собеседование c авторами проекта. Началась подготовка. Практически все занятия проходила онлайн, так как живу в Тюмени. Нас учили говорить от сердца и понимать людей, которые нас услышат, – говорит Маша.

В 2019 году девушке поставили диагноз – рак молочной железы второй стадии. Она прошла восемь курсов химиотерапии и операцию. Уже два с половиной года тюменка находится в ремиссии и рассказывает о том, как бороться с болезнью, в качестве терапевта вспомогательной медицины и психолога. Даже сняла документальный фильм об этой напасти.

– Я делюсь историей своей болезни совершенно открыто. Рассказать о ней в формате TED и, может быть, вдохновить людей – это стало для меня еще одной крутой возможностью. Дело в том, что страх создает очень много проблем в решении вопроса излечения от онкологии. Таким образом, родилось выступление, в которое вся команда вложила свои знания и поддержку. Перед выступлением перед аудиторией я жутко нервничала, мне помогла расслабиться музыка. Я прослушала три трека и смогла успокоиться, – вспоминает Мария.

В тот, еще первый поток она смогла затронуть своей историей сердца других учеников и жюри, став победительницей и завоевав приз зрительских симпатий. «Люди были под впечатлением, чего я и хотела добиться. Надеюсь, что кто-то вдохновился и, может быть, пересмотрел свои представления о жизни. В каждой, даже, казалось бы, неинтересной истории находится то, что цепляет. Оказывается, знаете, нет на свете неважных людей и неважных историй. Каждый может преодолеть трудности, просто нужно идти и делать, при этом чувствуя в себе уверенность».

Что касается самой Ирины Баржак (тюменки, которая сейчас живет и работает в Москве; это ее выступление увидела Маша и записалась на первый поток), то ей очень долгое время не давался английский язык. Ну вот не идет, и всё тут! А стоит отметить, что выступления в формате TED проходят как раз на английском языке. Так вот, один коуч посоветовал ей выступить на английском, чтобы уже не было вариантов «отвертеться». Забегая вперед, скажем, что она как раз является сооснователем проекта Public Talk (об этом мы расскажем ниже), где учат выступать в формате TED.

Фото школы Star Talk.

– Весь первый поток я проплакала, потому что ни слова не понимала из того, что все говорили по-английски. Но ко второму потоку всё стало гораздо лучше. Я стала не только понимать, но и сама общаться на нем с людьми. К следующему потоку подготовила такую речь, которая, надеюсь, вдохновит весь зрительный зал, – поделилась Ирина.

Полина Гаранина из Тюмени, руководитель коммуникационного агентства «Пионер», рассказала «Комсомолке», что ранее много раз слышала о TED – этой темой постоянно интересуются клиенты агентства. «Чтобы чему-то учить, – подумала Полина, – хорошо бы пройти это самой», и записалась.

Фото школы Star Talk.

– Тренеры не разочаровали, у них реально хорошая база не только по английскому языку, но и по погружению в TED-культуру. Сложно было перестроить свой словарь и мышление под этот формат. Он действительно специфический – это проявляется в построении фразы, взаимодействии с залом, выборе темы для спитча. Плюс это всё на английском. Я получила те знания, за которыми пришла. Теперь жду начало рабочего сезона, чтобы сполна ими воспользоваться, – говорит Полина.

Не могли мы не поговорить и с Екатериной Белятинской, являющейся сооснователем школы иностранных языков Star Talk и соавтором проекта «Public Talk. Выступи в стиле TED на английском». Получается, что именно с ее подачи завертелась вся эта история с публичными выступлениями в формате TED. В прочем, как всё начиналось и что из этого вышло, она расскажет сама.

– История берет начало в конце 2020 года. Тогда я оказалась на конференции персональных ассистентов. На сцену вышла спикер Ирина Баржак, которая рассказывала о конфликтологии. Ее выступление было очень необычным с точки зрения подачи. Зал слушал ее с замиранием сердца, атмосфера была невероятная. Всем было настолько интересно! Такого эффекта я не видела никогда в жизни, а я была на выступлениях и Вуйчича, и Шварценеггера, и многих других. Тогда я и подумала: это тот человек, с которым хочется сделать интересный совместный проект. Подошла, сказала ей об этом, а она в ответ: «Катя, так я об этом мечтаю!».

В итоге им пришла идея объединить две вещи – крутое вдохновляющее выступление на сцене с английским языком.

Фото школы Star Talk.

– Мы стали думать: что может сделать выступление вдохновляющим? Вспомнили формат TED. Если вкратце, это некоммерческая организация, объединяющая великих людей. Они выходят на сцену, чтобы поделиться своей внутренней идеей, к которой они пришли в ходе своего жизненного опыта. Залог успеха этого формата заключается в том, что это короткие выступления (максимум 18 минут) на очень простом языке, в рамках которых спикер максимально ёмко рассказывает о своей идее. Это выступление заставляет тебя задуматься о своей жизни и захотеть делать что-то иначе. С нами согласились сотрудничать организаторы самой крупной конференции TEDx в России. Их знания сделали проект насыщенным, – рассказывает Екатерина.

На первый поток записались 10 человек. «Люди собрались необычные и разные», – говорит Екатерина. Так, изъявила желание выступать Маша Миць (о ней мы писали первой).

– В итоге подготовки каждый нашел вдохновляющую идею, и в конце мая 2021 года мы организовали отчетную конференцию в Москве на более 100 человек, где участники поделились своими идеями о том, как сделать жизнь лучше и как подойти к осознанию того, что в жизни важно. Конференция получилась очень вдохновляющая, – делится воспоминаниями спикер.

По ее словам, на сегодняшний день выпускники Public talk – это 25 людей с абсолютно разными бэкграундами: врачи, маркетологи, эксперты, топ-менеджеры, журналисты. Для всех них это был тройной челлендж. Само по себе выступление – это страшно (как известно, страх публичного выступления даже сравнивают со страхом смерти). Здесь это нужно делать на английском. Третье – в зал нужно выпустить идею, которая не просто находится на поверхности, а лежит глубоко в душе рассказчика.

– Одна из участниц сказала, что встретилась сама с собой и поняла, кто она есть. Это очень сильно про трансформацию человека, про поиск и нахождение смысла жизни. Когда человек узнает себя, он может сделать невозможное. Вот пример. Одна из участниц всю жизнь мечтала учиться в Англии. А как это сделать? У нее муж, два ребенка, большая должность в юридической компании… После выступления муж ее отпустил и в компании разрешили работать удаленно. Уже полгода она живет в Лондоне, получая образование. Она счастлива! – делится успехами своей ученицы Екатерина.

– А недавно, – продолжает спикер, – один мой ученик впал в сильную депрессию. Мы вспомнили выступление Веры – той самой участницы, которая встретилась с самой собой. На конференции она рассказывала, что такое воронка выгорания и как из нее выбраться. Так вот, мой ученик стал выполнять те действия, которые озвучила Вера со сцены. Он пошел к врачу, стал пить витамины, заниматься спортом и творчеством, больше проводить время с семьей. Через три месяца у него пропали черные круги под глазами, он начал улыбаться, вернулся розовый цвет лица. Я верю, что одно выступление спасло жизнь человека.

За два года работы Екатерина и сама трансформировалась как спикер: «Я словила себя на мысли, что мое последнее выступление на профильной конференции было похоже на выступление Ирины Баржак, то самое, которое я первый раз увидела и вдохновилась. Люди реагировали на каждое мое слово, никто не сидел в телефоне. Мне пришла обратная связь, что мое выступление было самое мощное во всей конференции».

Фото школы Star Talk.

Ну как, вдохновились? Если да, то вот ссылка. Перейдя по ней, можно более подробно узнать о проекте. Спешите – совсем скоро стартует новый поток. Возможно, ваши знания помогут кому-то выпутаться из сложной ситуации. В любом случае вы бросите себе вызов и, кто знает, может быть, станете чуточку ближе к осознанию своего смысла жизни.