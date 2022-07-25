Погода в Тюмени на неделю с 25 по 31 июля 2022 года: тепло, но не без дождей

В Тюмени на неделе с 25 по 31 июля 2022 года будет очень даже комфортная температура. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 25 по 31 июля 2022 года будет очень даже комфортная температура. Холодных дней не ожидается, но вот дождливые всё же будут.

Сегодня, 25 июля, по прогнозам местных синоптиков, установится жаркая погода. Температура наружного воздуха составит 28 градусов со знаком плюс, без осадков. А вот завтра осадки будут, несмотря на то что ртуть в термометрах не сдвинется с отметки. Берите зонтики: с неба прольется дождь, сопутствовать ему будет гроза.

В среду стоит ждать малооблачную погоду и небольшой дождь. Слегка похолодает – до 24 градусов. В этот день будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью около пяти метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Не изменит он свое направление в ближайшие два дня.

В четверг, 28 июля, плюс 23, солнечно. Точно такая же погода будет и в пятницу, вот только солнце ненадолго будет скрываться за тучами, чтобы потом снова высунуться и греть горожан.

В выходные опять немного потеплеет – до 25-26 градусов выше нулевой отметки. Осадков не ожидается. Так что День города, который отмечается 30 июля, должен пройти комфортно.

Что же касается следующей недели, то уже в понедельник, 1 августа, с неба снова прольется дождь. Ну а потом жителей областной столицы как минимум несколько дней снова будет греть солнце. Станет жарко.