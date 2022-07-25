Раковая пациентка в Заводоуковске два месяца не могла добиться химиотерапии. Фото: Ольга Крыльцова

Светлане Леонидовне из Заводоуковского района 52 года, этой весной она почувствовала себя плохо. В больницу обратилась не сразу, но кажется, это бы не помогло: позже биопсия выявила у женщины злокачественное новообразование шейки матки. Рак.

«Обратилась в больницу с болями и, чтобы убрали спираль, ждала приема две недели. Это было в апреле. По результатам анализа плохой гемоглобин. Спустя неделю позвонили, сказали, что надо ложиться в больницу. В Заводоуковске мне перелили кровь, взяли анализы на биопсию. Потом, когда пришло подтверждение, направили в областную больницу в Тюмень. 7 июня созвали консилиум врачей, мне назначили химиотерапию по месту жительства», – это текст из обращения сына Светланы Леонидовны к депутату, отправленного летом. Химиотерапию спустя несколько месяцев женщина так и не получила.

Проходить эту процедуру Светлана Леонидовна должна была в Заводоуковске, но оттуда ее перенаправили в Упоровский район. Там в химиотерапии отказали: были плохие анализы. Это повторялось не единожды: врачи назначали новую дату химиотерапию, женщина перед этим сдавала анализы, результаты по-прежнему были неподходящими.

– Назначили пить таблетки: для печени, мочевого пузыря, железо. Но обезболивающие не прописали, хотя я жаловалась на боли. И покупать пришлось самой. Если бы была группа инвалидности, то лекарства выдавали бы бесплатно, но когда я собирала справки, единственный невролог был в отпуске. Запись только на конец июля. А от него нужна была только одна бумажка, – рассказала Светлана Леонидовна «Комсомольской правде» – Тюмень».

Лечение затянулось, а состояние женщины продолжало ухудшаться, анализы это подтверждали. Помочь на месте Светлане Леонидовне было некому, тогда к делу подключился ее сын, который сейчас служит по контракту в воинской части в Самарской области. Он обратился к местному депутату, тот – в профильные ведомства: Росздравнадзор и департамент здравоохранения Тюменской области. Также депутат попросил разобраться в ситуации уполномоченного по правам человека в регионе и прокуратуру.

После обращений в департаменте здравоохранения начали проверку, это подтвердил изданию пресс-секретарь ведомства. По словам специалиста, больница должна была проверить, почему не назначалось лечение, и изучить историю болезни пациентки.

Обращения принесли результат: спустя несколько месяцев пациентка получила должное лечение.

– Химиотерапию мама получила, врач сам ей позвонил и назначил. Сейчас она чувствует себя неплохо, – рассказал Леонид, сын Светланы.

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