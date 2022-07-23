Тюменцы решают на фокус-группах, что будет в межвузовском кампусе

Результаты обсуждений отправляются в общий документ Фото: Александра Васягина

В Тюмени идет активная разработка проекта межвузовского кампуса. Активное участие в этом принимает Студенческий совет Тюменской области, организуя обсуждения между молодежью, учащимися и жителями города о наполнении пространства.

Попасть в фокус-группу может каждый житель региона. Для этого надо высказать свои предложения и заполнить специальную анкету. На самих встречах группа людей формулирует, что должно быть в кампусе, что нет, чем он будет уникален.

Кстати, все поступившие идеи оформляют на подготовленных листах с помощью стикеров. Затем они обсуждаются участниками встреч, а результаты отправляются в общий документ, созданный организаторами.

– Я находилась в смешанной группе со взрослыми людьми. Было эмоционально, мы даже успели поспорить. Наша команда предложила оранжерею на крыше кампуса, большой аквариум, столовую, включающую блюда из разных стран для иностранцев, киберспортивный клуб и просторный актовый зал. Мне понравилась идея поставить вблизи кампуса автобусные остановки, чтобы студентам было легче добраться до отдаленных учебных корпусов, – рассказала студентка ГАУ Северного Зауралья, член Студсовета Тюменской области Елизавета Шевченко.