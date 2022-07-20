«Когда он блевал, я ударил его в живот». В Тюмени полицейского арестовали после смерти шурина на дачной пьянке

В Тюмени полицейского арестовали после смерти шурина на дачной пьянке. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Очередной скандал с силовиком произошел в Тюмени. Здесь арестовали 37-летнего майора юстиции, начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков межмуниципального отдела МВД «Тобольский» Ярослава Постникова. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью: после совместной пьянки скончался шурин стража порядка. Следователи предполагают, что Постников причастен к смерти родственника, однако у того свои соображения на этот счет.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– По версии следствия, обвиняемый на даче под Тюменью в СНТ «Медик» во время ночной пьяной ссоры стал бить родственника руками в голову, грудь и живот. Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице в 7 часов утра, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По решению суда мужчину заключили в следственный изолятор на 1 месяц 29 суток, то есть до 16 сентября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Что же говорит сам Постников? По его словам, шурин был так пьян, что не мог самостоятельно держаться на ногах. Он несколько раз падал, сам Ярослав – тоже вместе с ним. Силовик утверждает, что хотел помочь, так как нетрезвый брат жены мог захлебнуться рвотными массами.

– Когда он блевал, я нанес ему удар в область живота, чтобы он срыгнул и не умер. Я пытался привести его в сознание. Давал ему пощечины по лицу, чтобы помочь. Он был очень пьян. Когда я понял, что не смогу ему помочь, то оттащил его подальше от асфальта, где проезжали машины. Потом побежал за тещей и тестем, чтобы они помогли мне тащить его на дачу. Они помогли, я вызвал скорую. Узнал, что он умер, от тещи, – рассказал полицейский в зале суда.

Силовик утверждает, что сразу изъявил желание, чтобы в расследовании использовали полиграфолога: «Моя основная цель была помочь, но я не справился, не мог оказывать медицинскую помощь. Я понимаю, что причинил вред здоровью. Никаких конфликтов не было, мы очень близкие родственники».

Обновлено

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку. В случае, если его вина будет доказана, полицейского уволят по отрицательным мотивам.

В пресс-службе Следственного комитета Тюменской области дали свои комментарии. Выяснилось, что пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. Там он и скончался. Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на объездной дороге в Тюмени произошла трагедия: здесь пьяный лихач на «БМВ» сбил двух рабочих. Одному из мужчин было 35 лет, другому 61 год. По словам очевидцев происшествия, удар был такой силы, что жертв ДТП просто разорвало на части. Потом выяснилось, что рабочих сбил 34-летний майор Следственного комитета Павел Шадрин. Он был пьян.