Используются самые передовые технологии: проектировщики рассказали о строительстве второго сургутского моста. Фото - Правительство ХМАО.

Строящийся второй сургутский мост станет еще одной визитной карточкой Югры - функциональным и красивым сооружением, на котором найдут применение самые передовые технические решения.

Мост с мостами

Непередаваемое чувство для проектировщика - когда твои предложения претворяют в жизнь. А в нашем случае это не просто строительство еще одного автомобильного перехода через реку Обь, а возведение крупнейшего в Сибири моста, соединяющего берега могучей водной артерии. Для Алексея Уса - одного из тех, чьими усилиями был создан уникальный проект, этот день, безусловно, станет запоминающимся фактом профессиональной биографии.

- Подходы к мосту лежат в подтопляемой пойме реки, поэтому план строительства включает возведение комплекса сооружений, - говорит Алексей Ус, главный инженер проекта АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». - Проектом предусмотрена четырехполосная автодорога протяженностью 44 км с устройством насыпи высотой 4-4,5 метра, а в некоторых местах - до 19 метров (примерно высота 8-этажного дома). Помимо внеклассного балочного моста через Обь длиной 1,76 км, предстоит построить мосты через протоки Казенная, Полой и протоку Сухой Аган, путепроводы через железную дорогу Тюмень-Сургут, на примыкании к Восточной объездной дороге и автодороге Нефтеюганск-Сургут, две транспортных развязки, одну многофункциональную площадку отдыха с автозаправкой.

Фото - Правительство ХМАО.

В общей сложности строители уложат свыше 55 тысяч кубических метров монолитного бетона и смонтируют 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Кроме того, предстоит переустройство нефтепроводов и сетей связи, сооружение системы ливневой канализации и локальных очистных сооружений, установка шумозащитных экранов.

- На стадии технико-экономического обоснования рассматривалось несколько вариантов расположения моста и предложений по его конструкции, - продолжает Алексей Ус. - Институт изначально участвовал в их проработке. В конечном итоге был выбран именно этот, а в 2019 году был заключен государственный контракт на разработку проектной документации.

Ценнейший актив

АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» известен тем, что здесь берутся за сложные и масштабные задачи. Компания является одним из ведущих отечественных разработчиков мостов и других искусственных сооружений на транспортных сетях. Генеральный директор Илья Рутман и технический директор Игорь Колюшев настраивают коллектив на поиск наиболее целесообразных решений и работу с высоким качеством. Благодаря руководителям в институте привита обязательность аккуратно собирать, документировать опыт и постоянно его приумножать новациями, превращая в ценнейший актив компании. По разработанным проектам построены сотни объектов от Калининграда до Владивостока, среди них, к примеру, мост с самым длинным вантовым пролетом, соединяющий Владивосток с островом Русский, самый длинный в России и Европе Крымский мост. Профессионал высокого класса Олег Скорик, директор по проектированию АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», помогает организовать эффективную работу коллег по всей стране.

Сегодня компания идет на север и восток. Так, именно петербуржцы предложили оптимальную концепцию моста через реку Лена в районе Якутска - перекрыть русловую часть реки вантовым мостом с минимальным количеством опор. Причина - сложный гидрологический режим с мощными ледоходами и паводками. Подготовка документации якутского моста продолжается, но уже сейчас можно сказать - это будет одно из уникальных искусственных сооружений.

Фото - Правительство ХМАО.

- Технических сложных проектов становится больше. И это не только интересная работа! - замечает Алексей Ус. - Не менее важно, что одновременно идет саморазвитие за счет получения новых знаний и навыков.

Просчитывая эффективность

В ноябре 2021 года Главгосэкпертиза РФ выдала положительное заключение на проект второго сургутского моста, выполненный АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», и тем самым дала «зеленый свет» его строительству.

В него заложены специальные решения, обусловленные почвенно-климатическими и гидрологическими условиями. К примеру, для усиления грунтов будут применяться песчаные дрены - эффективная технология, хорошо себя зарекомендовавшая для стабилизации насыпи на болотистых почвах. Как альтернативу, подходы к мосту можно было сделать на сплошном свайном основании, но такой проект был бы чрезвычайно дорогим и сложным для исполнения.

- Для опор моста применяем фундаменты глубокого заложения, - говорит Алексей Ус. - Первые сваи из стальных труб в русле Оби, которые уже забивают, погружают на глубину 30-40 метров.

Специалисты, пожалуй, заметят довольно длинные пролеты для балочных мостов (153 метра). Здесь проектированию предшествовала довольно продолжительная научно-исследовательская работа и процесс испытаний. Модель этого моста продувалась в аэродинамической трубе. С помощью этого был подобран специальный обтекатель. Если его подобрать некорректно, то амплитуда колебаний в период эксплуатации моста может превышать допустимые значения и конструкция разрушится.

- Сегодня наша задача - своевременное обеспечение чертежами и всей необходимой рабочей документацией, - говорит Алексей Ус. - Вместе с тем с нами заключен договор на авторский надзор.

Квалифицированные специалисты постоянно будут осуществлять контроль строительства, оказывать помощь подрядчику и оперативно решать все возникающие вопросы. Но даже с вводом объекта мониторинг состояния мостовых конструкций продолжится. Для этого в общем комплексе сооружений запроектировано передовое оборудование для автоматизированного наблюдения за состоянием мостовых конструкций и для управления движением транспорта. Этим уже будет заниматься эксплуатирующая организация.

- Мы, как авторы проекта, приложим все необходимые усилия, чтобы при строительстве были соблюдены заложенные технические характеристики и воплощен творческий замысел, а введенный затем объект отвечал современным требованиям и способствовал дальнейшему развитию транспортного сообщения Югры и ближайших регионов, - подчеркивает Алексей Ус.

СКАЗАНО

«Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу... У хантов есть такая пословица: «Светлое слово станет мостом в завтра». Это наше светлое слово - и мы все вместе уверены в завтрашнем дне».

Наталья КОМАРОВА, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (из выступления на церемонии начала строительства моста в Сургуте 6 июля 2022 года).

Фото - Правительство ХМАО.

Михаил БОБРЫШЕВ