Горячие источники и никаких церквей. Как будет выглядеть межвузовский кампус в Тюмени?

Как будет выглядеть межвузовский кампус в Тюмени? Фото: Александра Васягина

Накануне в Тюмени прошла фокус-группа по новому студенческому кампусу, строительство которого анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. На создание уйдет 5 – 10 лет, но администрация уже собирает идеи.

Эта встреча стала первой межрегиональной – участие в ней приняли студенты из Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Запланировано несколько таких фокус-групп по 30 – 40 человек, всего заявки подали больше 200 человек.

– Идея проекта состоит в том, чтобы там было место и для преподавателей, и для студентов. Важно, чтобы пространство могло принимать гостей – жителей города. Поэтому активно включаются не только студенты. У нас есть участники и 40, и 50 лет, – рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень» куратор студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Фото - Васягина Александра.

Участников разделили на семь групп. Единогласно сошлись на уникальной архитектуре, современной материально-технической базе и оранжерее на крыше. Хотят видеть в кампусе и зеленые зоны для отдыха с музеем естественных наук — обязательно с экспонатами, которые можно трогать, чтобы на практике узнать, как работает физика. А главное, все должно быть бесплатным и инклюзивным.

Расположение кампуса на набережной тоже натолкнуло на идеи – участники предложили организовать на территории небольшой горячий источник и обустроить пляж для игры в волейбол и футбол.

Фото - Васягина Александра.

Предложение, вызвавшее овации: никаких автомобилей на территории и разделение пешеходных и велодорожек. Также яро отреагировали только на идею отказаться от религиозных объектов в кампусе.

– Мне кажется, молодежные пространства нужны – «Космоса», «Конторы пароходства» уже мало. Нужно больше и больше мест, в которых ребята могут собираться, обсуждать свои идеи, там же реализовывать их, чтобы было тюменское комьюнити и город развивался. Это должен быть не очередной университет, а легкое, яркое пространство с дружеской атмосферой, – рассказала изданию первокурсница Полина Воронина.

Напомним, о том, что правительство региона определилось с местом студенческого кампуса, на прошлой неделе рассказал Александр Моор. Расположится объект на набережной Туры. Сам губернатор предложил построить в кампусе технопарк, лаборатории, сцену и футбольное поле.