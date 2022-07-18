Хозяйку нелегального пансионата под Тюменью, где в январе 2021 года заживо сгорели семь пенсионеров, приговорили к 6 годам колонии

Хозяйку нелегального пансионата, где в январе 2021 года сгорели пенсионеры, приговорили к 6 годам колонии. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд поставил точку в трагической гибели семи пенсионеров, которые сгорели в нелегальном пансионате в поселке Боровский 9 января 2021 года. Хозяйку заведения Ольгу Вильямсон осудили к шести годам колонии общего режима. Женщину судили по четырем статья Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото - объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– С 2014 года Вильямсон в своем доме предоставляла услуги по уходу за лежачими престарелыми людьми и инвалидами. За семь лет она провела около 30 незаконных сделок и заработала на родственниках своих подопечных более 8 миллионов рублей. Самые большие суммы взносов составили 499 тысяч и 1 млн 200 тысяч рублей, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что причиной пожара стала оставленная без присмотра банная металлическая печь. Труба перекалилась, из-за чего загорелся потолок, огонь перекинулся на стены. Чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность, Вильямсон не сказала приехавшим пожарным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди, нуждающиеся в помощи, и они отравились продуктами горения.

После случившегося на трагедию незамедлительно обратил внимание губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих соцсетях глав региона заявил, что берет расследование причин пожара на личный контроль.

– Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших, – сообщил губернатор. – Земляки, вновь призываю вас: будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь – это огромное горе. Берегите себя!