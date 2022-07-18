Погода в Тюмени на неделю с 18 по 24 июля 2022 года: в выходные сильно похолодает

В Тюмени в выходные сильно похолодает. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 18 по 24 июля 2022 года сильно похолодает. Правда, это произойдет в воскресенье – температура наружного воздуха опустится, по предварительным данным местных синоптиков, до 13 градусов по Цельсию.

Ну а сегодня всё еще жарко, несмотря на то что вчера город залил сильнейший за последние месяцы ливень, – 26 градусов со знаком плюс. Такая же погода ожидается и завтра, 19 июля, вот только солнце будет временами скрываться за тучками.

В среду всё испортится. В этот день пройдет сильный дождь с грозой. Солнце скроется за плотными облаками. Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью три метра в секунду. На следующий день, в четверг, он задует с большей силой и сменит направление на западное. 21 июля в областной столице тоже будет дождливым.

В пятницу – без осадков, чего не скажешь о субботе. В первый выходной день резко похолодает – до 19 градусов, снова прольется дождь, облака заволокут небо. В воскресенье будет прямо-таки холодно, если не учитывать, что мы живем в Сибири. Термометры покажут всего 13 градусов со знаком плюс, снова облачно и опять дождь. Ночная температура воздуха опустится до +7.

Что касается следующей недели, то дожди должны покинуть регион и на смену прохладной погоде снова придет жара. В городе потеплеет до 24 – 28 градусов. Так что лето еще будет, вот только надо пережить надвигающуюся непогоду.