Как защитить молочные зубы от разрушения

О важности сохранения здоровья зубов в раннем детстве сказано немало убедительных слов. Однако среди родителей до сих пор можно встретить того, кто всерьез полагает, что лечить молочные зубки не нужно: на то они и временные. Другое дело – постоянные зубы. Почему такая позиция в корне неверна и чем отсутствие профилактики кариеса грозит здоровью ребенка – в нашей статье.

Начнем с того, что злоупотребление продуктами с высоким содержанием сахара – лишь одна из причин разрушения молочных зубов. Кариес у детей чаще всего появляется из-за плохой гигиены. Не менее важную роль играют наследственность, питание, место проживания ребенка и семьи. Кариозный процесс в детском и подростковом возрасте развивается стремительно. Как показывает практика, маленькая дырочка уже через месяц может стать огромным «дуплом» и привести к поражению не одного, а нескольких зубов.

Возникновение и развитие кариеса провоцируют не только быстрые углеводы и столь любимые детьми леденцы, жевательные конфеты и газированная вода. Безусловно, главный «соратник» кариеса – это сахар. Однако причиной его появления может стать чрезмерное использование пустышек и сосок, неправильный режим грудного вскармливания, заражение от носителя кариозной микрофлоры. Все помнят детскую присказку: изо рта в рот – получается микроб? Оказывается, это высказывание не так уж далеко от истины. Кариес развивается из-за жизнедеятельности микробов, которые родители, сами того не подозревая, могут передать своему ребенку.

Как избежать контакта с «кариозными монстрами»?

Закладка молочных зубов происходит во время беременности женщины. Особенно важен в этом отношении первый триместр. Поэтому до наступления беременности будущей маме необходимо санировать полость рта либо, если сделать это заранее не удалось, во втором триместре устранить источники кариеса. Это поможет ликвидировать все очаги инфекции и обезопасит ребенка от кариесогенных бактерий. То же самое относится и к будущему папе, которому необходимо вылечить зубы, провести профессиональную гигиену полости рта и уделять пристальное внимание гигиене своих зубов в ожидании малыша и после его рождения.

Не менее важно женщине при подготовке к беременности восполнить дефициты организма: принимать необходимые добавки и витамины, назначенные доктором. Также следует постараться максимально избегать контакта с инфекциями и вирусами, использовать различные меры профилактики, поскольку последствия даже, казалось бы, незначительных болезней могут повлиять на закладку и развитие молочных зубов будущего малыша.

Когда ребенок появится на свет, нужно минимизировать его контакт со слюной родителей, в которой содержится множество бактерий, опасных не только для зубов, но и для иммунитета новорожденного. В этих целях стоматологи рекомендуют не облизывать пустышки и соски бутылочек, не пробовать первый прикорм из ложки ребенка и не кормить малыша из тарелок родителей. Благодаря таким элементарным правилам гигиены можно существенно снизить риск возникновения кариеса.

Кариес молочных зубов и грудное вскармливание

Многие кормящие женщины с удивлением узнают о зависимости раннего детского кариеса от грудного вскармливания. На самом деле мнения ученых по этому вопросу расходятся: часть исследований подтверждает увеличение кариозной активности при длительном грудном кормлении, другая часть опровергает такую причинно-следственную связь.

Каждый прием пищи провоцирует кислотную атаку на зубы. Это происходит от любого вида продуктов, а не только от еды с высоким содержанием сахара. Для «починки» после нападения бактерий требуется около двух-трех часов. Если же интервал не был выдержан, зубы не успевают восстановиться от предыдущего воздействия кислот и процесс разрушения идет глубже.

Что касается детей, кариес у них активнее прогрессирует ночью. Это связано с замедлением выработки во сне слюны – основного источника минералов для «починки» зубов. Поэтому любая еда, питье и даже грудное молоко, принятые перед сном или в течение ночи, будут стимулировать и ускорять кариозный процесс.

В действительности грудное вскармливание создает минимальный риск для развития кариеса и является лучшей защитой для большинства детей. Обратное его действие можно наблюдать при нарушении рационального режима кормления: слишком частом прикладывании к груди в ночное время и при отсутствии гигиены зубов и полости рта ребенка после таких «перекусов».

Бутылочный кариес

Оригинальное название заболевания, которое протекает в твердых тканях молочных зубов, связано с еще одной распространенной причиной развития кариеса у детей – кормлением малыша из бутылочки. Остатки молока или молочной смеси остаются во рту ребенка и создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Основным фактором риска бутылочного кариеса считаются вечерние и ночные кормления. Не принципиально, кушает ли ребенок из бутылочки или сосет мамину грудь. Лактоза, которая содержится в грудном молоке и молочной смеси, – идеальная среда для размножения бактерий. Задача родителей – настроить оптимальный режим кормления и обеспечить качественную гигиену полости рта малыша после еды в вечерние и ночные часы.

Уход за зубами у самых маленьких

К уходу за зубами и полостью рта детей нужно приучать в буквальном смысле с первого зуба. Как только у ребенка проклёвываются центральные, а за ними и боковые резцы, в числе ежедневных ритуалов должна появиться чистка зубов по утрам и вечерам. Для этого можно использовать силиконовый напальчник или щетку по возрасту, специальную пасту с соответствующей возрастной маркировкой или обычную воду. Главное – регулярность и качество домашнего ухода за зубами.

Продукты питания – «соратники» кариеса

Столь же внимательно, как и к гигиене полости рта, следует относиться и к составлению рациона питания ребенка. Детям раннего возраста рекомендуется ограничивать употребление сахаросодержащей пищи: шоколада, выпечки, сладких каш и соков. При этом ежедневный прием пищи должен содержать достаточное количество продуктов, способных естественным образом счищать зубной налет: в первую очередь сырую морковь, огурцы и твердые сорта яблок.

Нужно по возможности полностью исключать из детского меню газировки, сосательные конфеты и жевательные сладости. Вместо сладких напитков почаще предлагать ребенку более полезные: воду, молоко без добавок, неподслащенный чай. В качестве перекусов лучше использовать не печенье и булочки, а фрукты, сыр, простые чипсы, хлеб. Сахаросодержащие перекусы стоит ограничивать и не прибегать к ним до полноценного приема пищи. Также родителям необходимо помнить о скрытом сахаре, который содержится в таких продуктах, как сухофрукты, йогурты, ароматизированные чипсы, кетчуп. Избежать преждевременного разрушения молочных зубов помогает и отказ от употребления кислых продуктов: цитрусовых фруктов, йогуртов, солений.

Распознать...

Обычно обнаружить первые признаки кариеса не составляет труда. На детских зубах появляются белые, а затем и коричневые пятнышки. Заподозрить неладное можно по реакции ребенка на холодные и горячие напитки и пищу, а также по неприятному запаху изо рта. Если кариес замечен, визит к доктору не стоит откладывать надолго, поскольку кариозный процесс у детей развивается молниеносно. Отсутствие своевременных лечебно-профилактических мер может привести к поражению всего зубного ряда.

...и обезвредить

Стоматологи сходятся во мнении, что кариес и его осложнения куда легче предотвратить, чем впоследствии заниматься лечением осложнений. Поэтому родителям необходимо подходить к профилактическим мерам со всей ответственностью. Если зубки ребенка в порядке, то первая консультация, как правило, проводится в 1 год, а в дальнейшем нужно встречаться со своим доктором каждые 6 месяцев. Иногда возникает необходимость профилактических осмотров через 3 месяца. При появлении первых постоянных зубов очень важны профилактические осмотры у стоматолога раз в полгода, включающие в себя проведение профессиональной гигиены полости рта с обязательной процедурой фторирования эмали, а при необходимости – герметизации фиссур.

В том случае, когда кариес виден невооруженным глазом, необходимо срочно обратиться за консультацией к детскому стоматологу. Он внимательно осмотрит все зубки, оценит гигиену и составит план лечения либо подберет средства гигиены для домашнего восстановления эмали и профилактики кариеса.

Чем опасна ранняя потеря молочных зубов?

Иногда спасти молочные зубы от преждевременного разрушения не удается несмотря на все меры профилактики и усилия стоматологов. К сожалению, ранняя потеря зубов чревата серьезными последствиями для здоровья ребенка, в числе которых: искривление зубного ряда, деформация прикуса, нарушения и дефекты речи, неправильное развитие челюстей. Чтобы избежать подобных проблем, родителям необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить молочные зубы целыми и невредимыми как можно дольше, заниматься профилактикой и своевременным лечением детского кариеса.

Средства домашнего ухода за детскими зубами, которым доверяют стоматологи

Эффект от домашней гигиены будет лучше, если средства по уходу за первыми зубками посоветует стоматолог. Выбор пасты или щетки зависит от конкретного случая: состояния зубов и полости рта ребенка. Так, если кариес уже имеется, назначаются пасты со фторидами, приостанавливающими кариозный процесс. Когда под рукой нет щетки, а зубы нуждаются в очистке, например в самолете или в общественном месте, удобны дентальные салфетки с ксилитом. А вот лечебно-профилактические пасты, направленные на решение конкретных стоматологических проблем, не всегда могут использоваться каждый день, поэтому должны назначаться ребенку стоматологом-терапевтом.

Влажные дентальные салфетки с ксилитом:

- Jack n' Jill

- Tooth Tussies

- Асепта

- Brush-Baby DentalWipes

Детские зубные пасты с фторидом для детей до 3 лет:

- Aquafresh «Мой первый зубик» (0 – 2)

- EDEL+WHITE 7 Fruchtli

- Elmex (0–6)

- GUM Kids от 2 до 6

- Lacalut Baby (0 – 4)

- Curaprox Enzycal 950 (0+)

Детские зубные пасты с фторидом для детей с 3 до 7 лет:

- EDEL+WHITE 7 Fruchtli

- Elmex 0 – 6

- GUM Kids 2 – 6

- Lacalut Baby 0 – 4

- Oxygenol Muumi or 3 – 5

- President Kids от 3 – 6

- Montcarotte Tooth Gel Rose Pear/ Green Apple/ Sweet Banana/Cherry Berry

Детские зубные пасты с фторидом для детей от 7 до 12 лет:

- Curaprox Enzycal 1450 2. Elmex Junior 6 – 12

- Lacalut Junior 4. Lacalut Teens 8+

- Mirafluor C

- President Junior 6+

- Детская зубная паста Brush-Baby с ксилитолом 6+

Зубные экопасты для детей:

- LAVERA. Зубная БИОпаста-гель детская с зеленым профилактическим комплексом

- TOPFER

- URTEKRAM. Фруктовая 4. XLEAR зубной гель Kid's Spry

- Гелевая зубная паста без фтора для детей с биояблоком и папайей Neobio

- Зубной гель Logodent c клубникой

Средства для домашней реминерализующей терапии:

- Biorepair, препарат для снижения чувствительности зубов

- Global White, пенка

- Lacalut, oполаскиватель

- R.O.C.S. Medical Minerals – адгезивный реминерализирующий гель

- Remars Gel

- R.O.C.S. Medical Minerals

– Молочные зубы требуют такого же ухода, как и постоянные. Их необходимо беречь, а в случае появления первых признаков кариеса – лечить, потому что от их здоровья зависит то, какими будут зубы после смены, а также прикус. Да, на состояние детских зубов влияет и рацион питания, и регион проживания, и наследственный фактор. Однако роль родительских генов в этом вопросе не решающая. Даже с «плохой» наследственностью можно иметь хорошие зубы и сохранять их здоровыми долгое время, если правильно за ними ухаживать с самого первого молочного зубика. Поэтому профилактические меры важны абсолютно для каждого ребенка, – подчеркивает заведующая детским отделением семейной стоматологии «Доктор Альбус», стоматолог-терапевт Алена Деркач.