«Привлекает близость смерти». Тюменские экстремалы – о прыжках с веревкой, альпинизме и парашютах

Фото: ВК «Прыжки с веревкой в Тюмени».

Новости о гибели экстремалов появляются постоянно: не раскрылся парашют, оборвалась веревка, настигла метель на горном склоне. Несмотря на это, некоторые продолжают заниматься опасными увлечениями. Мы узнали у тюменцев, почему им так нравится заигрывать с опасностью.

Прыгать с парашютом Михаил Петров начал около 20 лет назад. Признается: первый прыжок был незапоминающимся, в отличие от следующего.

– Второй я помню четко: было очень страшно. Но обратного пути не было, зашел в самолет, значит, надо прыгнуть, – рассказал Михаил. – Перед каждым прыжком появляется страх, потому что погода разная, отличаются площадки приземления. Парашюты бывают разных размеров и скоростей. Задумываешься: всё ли ты правильно сделал на этот раз?

Фото: соцсети Михаила.

На сегодня у Михаила более 700 прыжков. Был один неудачный, после него пришлось восстанавливаться, но это тюменца не остановило. Впрочем, Михаил объясняет, что он жизнью рисковать не готов и занимается безопасным экстримом:

– Я с детства увлекаюсь экстримом, без этого уже не могу представить свою жизнь. Но я занимаюсь безопасным и не перехожу грань. Есть те, кто сильно рискует, и такие люди долго не живут, у меня очень многие знакомые разбились. Но я к таким подвигам не стремлюсь.

Самым пугающим опытом, по словам Михаила, стал роуп-джампинг – прыжки с веревкой: людей обвязывают специальным амортизирующим снаряжением и веревками, а потом они шагают с большой высоты. Михаил прыгал с моста на Профсоюзной, высота которого 25 метров, с громоотвода высотой 35 метров и даже со стометровых скал.

– Это самое страшное, что было в моей жизни. Летать с парашютом – совсем другое. Если ты, стоя на краю, на секунду задумался, то решимость сразу пропадает. В первый раз, честно говоря, я даже не прыгнул: простоял минут 15, решил, что не мое, уехал. А в другой раз уже не задумываясь шагнул.

Фото: соцсети Михаила.

Сейчас Михаил не прыгает: нашел другое увлечение. Пять лет назад он решил искать что-то новое, прыгать с самолетов и вертолетов надоело. Попробовал с воздушного шара – понравилось. А потом захотел им управлять. Уже три года Михаил – квалифицированный пилот теплового аэростата.

Полеты на воздушном шаре – тоже экстремальный вид спорта. Путешествие полностью зависит от ветра – направления и скорости.

– Участвую в соревнованиях и фестивалях на шаре, а с прыжками завязал. Прыгать пока не хочется, а летать – очень. Каждый полет особенный: ты взлетаешь и приземляешься в разных местах, с разными людьми и в разную погоду. Потрясающие виды. Даже если пролетаешь одно и то же болото, смотришь на него с разных сторон, и оно открывается по-новому.

Владимир Дзюбенко – тоже экстремал. Четыре года роуп-джампинга, бесчисленное количество прыжков с парашютом и даже пара восхождений на Эльбрус.

Фото: соцсети Владимира.

Началось всё с увлечения сноубордом. На речке в родном городе Владимира был спуск с высокого берега, там он катался на лыжах, но мечтал однажды поехать на горнолыжный склон. Получилось, в итоге три года проработал инструктором по сноуборду. Всего этому спорту посвятил 15 лет.

Параллельно Владимир прыгал с парашютом, а когда переехал в Тюмень, обратил внимание на роуп-джампинг. Владимир прыгал со 140-метровой трубы в Свердловской области, с горы Мамбет высотой 120 метров. Однако, по словам Владимира, после 70 метров высота не имеет значения – именно эту отметку психологически преодолеть тяжелее всего.

– С веревкой я прыгал каждый выходной примерно четыре года. Столько времени мне понадобилось, чтобы побороть страх. Хотя он не исчезает никогда, ты просто учишься с ним работать. С опытом больше разбираешься и адекватнее оцениваешь риски. С тобой происходят неприятные случаи, много знакомых умирает – это добавляет страха. Но он более осмысленный, – объяснил Владимир.

Фото: соцсети Владимира.

Владимир увлекается и походами в горы. Дважды взобрался на Эльбрус. Первый раз, правда, был неудачным: группа смогла дойти только до седла. Второй раз Владимир поднимался уже самостоятельно и покорил вершину.

– На вершине я провел секунд десять. Дошел до стелы, сфотографировался, и уже надо было бежать обратно. Я помню, что был обессилен, очень болела голова. Тогда порадоваться я не успел, эмоции пришли уже внизу. На вершине думал только, как отсюда поскорее убраться живым: постоянно следил за погодой и самочувствием. Боялся, что может не хватить сил на спуск.

Восхождение Владимир совершал в октябре прошлого года, перед этим на горе как раз произошла резонансная трагедия: погибли пять альпинистов. Среди них был и 39-летний тюменец.

Фото: соцсети Владимира.

При этом, по словам Владимира, родственники относятся к его экстремальным увлечениям спокойно, потому что не осознают опасность, больше переживают, когда Владимир уезжает в соседний город. При этом, отмечает Владимир, у него дважды отказывал парашют.

– В экстриме привлекает близость смерти, реальная вероятность погибнуть. В момент, когда осознаешь, что через 10 – 15 секунд умрешь и тебя просто не станет, а рядом никто не может помочь, понимаешь, насколько любишь жизнь и насколько она прекрасна. Именно поэтому парашютисты всегда такие счастливые.

Владимир умеет летать и на парашютах с управляемыми крыльями, для этого сдавал специальный экзамен в Татарстане. Прыгал так в Ялуторовске и Мензелинске, на сегодня у него около 80 прыжков. Чаще всего с высоты 4 километра.

Два года назад Владимир прошел курс по спидфлаю – прыжкам с маленьким и быстрым парапланом. Около полугода часто летал самостоятельно. Теперь у тюменца новая цель – научиться управлять планером и облететь Эльбрус.

– Горы дают больше всего эмоций. Лучше восхождения только полеты в горах, – признался Владимир.