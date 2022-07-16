В Ишиме запускают проект для молодых семей «ПАПАТУТ» Фото: Лидия Шумкова

Проект #ПАПАТУТ стартует 24 июля. Он направлен на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей города.

Проект пройдет в два этапа: интерактивное знакомство семей-участников и фотосессия, а также семейный фестиваль в городском парке Ишима. Фестиваль состоится 7 августа и будет включать в себя конкурсную программу из пяти соревнований по пяти номинациям для отцов: «Папа медийный», «Папа спортивный, «Папа творческий», «Папа – шеф» и «Папа – мастер». Семьи, которые подготовят минутное видео о своей семье, поборются за звание «Семья года».

Для мам организуют образовательную и развлекательную программы, творческие мастер-классы. Для детей – активности от детских развивающих центров и аниматоров Ишима.

– Второй год подряд мы организуем большой праздник для родителей, здесь семьи знакомятся между собой и обмениваются опытом воспитания детей, – комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Отметим, что #ПАПАТУТ проходит в Ишиме второй год подряд. В 2021 году 12 семей на протяжении пяти недель участвовали в конкурсах, выполняли творческие задания, готовили блюда и проявляли свои физические способности. Семьи-победители получили подарки от партнеров проекта.