На Мысу в Тюмени только что отремонтированную улицу снова разрыли из-за повреждения трубопровода. Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

В Тюмени совсем недавно отремонтировали улицу Судоремонтную, которая находится в районе Мыс. Местные жители порадовались новому полотну и яркой дорожной разметке. Но радость вскоре омрачилась тем, что новенький асфальт снова перелопатили. Мысовчане попросили выяснить «Комсомолку», что же произошло и кто восстановит нарушенное благоустройство.

Как оказалось, еще 9 июля в этом районе прокладывали коммуникации электросетей методом горизонтально-направленного бурения. В итоге был поврежден напорный канализационный трубопровод. Как раз для устранения повреждения на сетях, выполненных из современных полимерных материалов, и потребовалось произвести раскопку.

Фото предоставлено очевидцами «КП».

– Утечка была скрытая. Так специалисты называют утечку, когда нет видимого излива на поверхность, а утечка распространяется под землей вдоль трубы. Чтобы найти место повреждения, потребовалось расширить котлован. 15 июля повреждение сетей было устранено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению благоустройства, которые осложняются погодными условиями, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

По ее словам, по технологии перед укладкой асфальта нужно утрамбовать песок, потом уложить слой щебня и только после этого можно будет восстановить асфальт.

– Как только установится сухая погода, работа будет продолжена. Учитывая прогноз погоды, мы рассчитываем, что восстановим благоустройство к понедельнику, – отметили в компании.

Жители же надеются, что после работ все приведут в надлежащий вид, то есть как было после такого долгожданного обновления. А они, конечно, проверят.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени потратят 510,1 миллиона рублей из городского бюджета. Местные власти уже определились с подрядчиком, который обязан выполнить все работы до 31 октября 2023 года.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что превращать улицу Дзержинского с двухсторонним движением в чисто пешеходную будет ООО «Региональные строительные технологии». Сотрудникам компании предстоит разместить на территории арт-объект, детскую игровую зону с горками и качелями со светодиодной подсветкой. Здесь же появится и велопарковка вместе с прогулочной зоной. Из проектно-сметной документации известно, что планируется озеленение территории: тут высадят липы, яблони, березы и ели.