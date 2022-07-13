«Я даже в лотерею никогда не выигрывала, а тут — полуфинал». Три участницы представят Тюмень на конкурсе «Мисс Офис»

Три участницы представят Тюмень на конкурсе «Мисс Офис». Фото предоставлено Анной.

Три тюменки прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис», дальше — голосование и финал в Москве. Анна Хамитьянова одна из победительниц регионального этапа. Как шутит она сама: так совпало, что является мисс и работает в офисе, поэтому решила принять участие.

Анне 31 год, она ведущий инженер производственно-технического управления в «Тюменской домостроительной компании» («ТДСК»). В профессии она уже 8 лет — работать по специальности начала сразу после университета.

— О конкурсе узнала от коллеги. Посмеялись женским коллективом из 18 человек, что всем стоит подать заявки. Смеяться я люблю, как и пробовать что-то новое, так что действительно заполнила анкету, — рассказала «Комсомольской Правде — Тюмень» Анна.

Фото предоставлено Анной.

Тюменка признается: особая подготовка для конкурса не нужна — участницы показывают свои лучшие стороны и навыки, которые вырабатывали годами. Требуется только пара штрихов: решительность и погладить лучшее платье.

Увлечения у Анны разные. Она занимается пол-дэнсом — танцами на шесте, рисует шаржи и поет. Как раз вокалом она и покорила жюри — на кастинге исполнила песню «Ленинграда».

— Если описывать кратко, то отбор проходил красиво, волнительно и разнообразно в плане талантов участниц. Развязка была для меня неожиданной, потому что на победу я не рассчитывала — мне важно было преодолеть волнение, пообщаться и получить дозу аплодисментов, показав себя. Я испытала восторг, когда назвали мой номер: «номер 22!». Я человек, который даже в лотереях ничего и никогда не выигрывал, а тут — полуфинал!

По словам девушки, за нее болеет не только семья, но и коллеги:

— Несмотря на расхожий стереотип о женском коллективе, мне с коллегами безумно повезло. Поддерживают безусловно, как и руководитель.

Главный приз конкурса — три миллиона рублей. Анна позволила себе помечтать — если выиграет, потратит деньги на строительство дома.

Участниц полуфинала определят с помощью голосования. Вместе с Анной Тюмень на этом этапе представляют 27-летняя Екатерина Баталова, ведущий специалист службы охраны труда ООО «ЭнергоТехСервис», и 28-летняя Екатерина Миронович, ведущий бухгалтер энергосбытовой компании «Восток». На отборочном испытании Екатерина Миронович тоже пела, причем на турецком языке, а Екатерина Баталова провела сценку-урок первой помощи при поражении током.

Победительницы полуфинала отправятся на последний этап в Москву. Среди финалисток разыграют денежный приз, путешествия, гаджеты, украшения и даже дизайнерские наряды.