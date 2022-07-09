Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

В Тобольске вновь пройдет полюбившийся горожанам семейный фестиваль «Клевер». Его участники смогут проявить себя в различных мастер-классах, поучаствовать в культурно-досуговых событиях или прослушать лекцию о взаимоотношениях внутри семьи.

В первую очередь организаторы фестиваля подготовили множество активностей для детей. Ребята смогут повеселятся с аниматорами, поиграть в Лего и Дженгу, нанести аквагрим. Также юные участники соберут живую эко-игрушку «Травянчик», регулярно поливая которую можно получить настоящий зеленый уголок. А с помощью 3D ручек у детей появится возможность создать собственное произведение искусства.

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

- На фестивале есть мероприятия как для детей, так и для взрослых. «Клевер» дает возможность всем членам семьи провести время вместе и научиться чему-то новому, - рассказала одна из организаторов фестиваля и руководитель мультицентра «Моя Территория» Екатерина Лезнева.

А если кто-то вдруг устанет от активностей, он всегда сможет отдохнуть в зоне отдыха или просто послушать выступления кавер-группы.

Напоминаем, что «Клевер» - ежегодный летний парк-фестиваль, созданный в 2018 году. Его мероприятия направлены на формирование семейных ценностей и взаимодействие родителей и детей.