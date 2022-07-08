«Первое, что бросается в глаза, – чистота». Автор блога «Бюджетно по России» рассказал, что его удивило в Тобольске

Автор блога «Бюджетно по России» рассказал, что его удивило в Тобольске. Фото - Константин Полупанов.

Автор блога «Бюджетно по России» Константин Полупанов, который путешествует по стране и рассказывает о достопримечательностях разных городов, добрался до Тобольска. Он поведал подписчикам о том, что его больше всего удивило в древнем сибирском городе, напомнив всем, что Тобольск подарил миру создателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева и Петра Ершова, автора легендарного «Конька-Горбунка».

Фото - Константин Полупанов.

«Первое, что бросается в глаза, – чистота. Ни одного фантика вокруг. Возможно, это за счет большого количества урн: они на каждом шагу и выглядят весьма симпатично. Однако я считаю, что дело в жителях города. Мы были в день города и после салюта, город остался такой же чистый. В центре города много табличек-указателей с надписями на русском и английском языках», – рассказывает Костя в блоге.

Первым делом он, конечно же, посетил Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири, уникальный образец зодчества. Путешественник побывал и музее истории правления Сибири: «На настоящий дворец он не очень похож: белокаменное двухэтажное здание с синевато-зеленой кровлей. С парадной стороны музей выглядит очень нарядно».

Фото - Константин Полупанов.

«Вообще, если не заходить в музеи или куда-то перекусить, весь Тобольск можно обойти всего за несколько часов. Впрочем, можно ехать и на городском автобусе. Если платите наличными – 23 рубля, при оплате банковской картой – 22 рубля. Транспорт ходит как часики», – отмечает Константин.

По его словам, порядок и уют в городе наводят население и администрация Тобольска вместе: «В соцсетях жители сообщают о проблемных участках, на которых необходимо навести порядок, а городские службы оперативно реагируют на призыв общественности».

Фото - Константин Полупанов.

Он рассказал подписчикам о скульптурной композиции «Робинзон, Пятница и собака», о сквере имени русского сказочника Петра Ершова, а также напомнил, что Тобольск – каторжный город: «В этой пересыльно-каторжной тюрьме XIX века, содержались Петрашевский, Достоевский, Чернышевский, Короленко и многие другие. Стены тюремного замка уходят на глубину шесть метров. Кажется, из такой тюрьмы убежать невозможно. Побеги были, но ни одного удачного. Тюрьма, которая работала вплоть до 1989 года».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что путешественник из Санкт-Петербурга Глеб Степанский, который на данный момент объехал уже 58 стран, побывал в Тюмени. Заядлый турист на своей страничке «Блог Глеба и зрелищ» в «ВК» рассказал о том, чем его покорила областная столица, а что все-таки пришлось не по душе.

Самое яркое впечатление от города, по словам автора путевой заметки, у него оставили бесплатные общественные туалеты. Он даже предложил запустить федеральную программу «Тюменские туалеты – городам России!»: «Там не пахнет мочой, есть туалетная бумага, а из крана течет и холодная, и горячая вода. Это просто потрясающе! Таким и должно быть городское благоустройство. Причем не только в Тюмени, а в любом городе России».