«Набережной гладь, красота церквей». Гребенщиков приехал на один день в Тюмень и снял клип о городе

Гребенщиков приехал на один день в Тюмень и снял клип о городе. Фото: Скриншот с видео

Участник первой «Фабрики звезд», певец Михаил Гребенщиков снял клип в Тюмени – о городе. Саму песню записал давно (в октябре 2021 года), а вот видео удалось снять только сейчас.

«Город, ты таишь столько разных тайн,

И от центра до всех твоих окраин

Я пройду с тобой будто бы вдвоем.

Балуешь меня летним теплым днем…»

Так начинается песня о добром сибирском городе, где, по словам самого музыканта, «в теплоте домов живет душа, что растопит лёд».

В комментариях к ролику, который был опубликован на платформе YouTube, исполнитель сообщил, что заезжал в областную столицу на один денек. В это время, по всей видимости, и был снят клип.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что известный певец Дима Билан дал концерт в Тюмени, на который собрались сотни почитателей его творчества. К сожалению, на выступление в областную столицу исполнитель приехал практически без голоса, однако, судя по многочисленным сторис, фанаты были в восторге – они пели и танцевали рядом с ним, а под конец закидали самолетиками и завалили цветами.

«У меня так сел голос, это просто невозможно. Я как будто Барри Уайт. Реально, голос сорвал. Сейчас буду что-то делать, конечно. Ребята, вот такая профессия. Как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? У меня бронхит осенний…» – рассказал в Instagram Билан перед концертом в Тюмени.