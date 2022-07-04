EXEED: автомобили с характером для тех, кто ценит качество

К созданию премиальной линейки компания подошла серьезно, взяв за основу лучшее. Фото предоставлено салоном «Базис-моторс».

Машина – не роскошь, а средство передвижения. Отчасти этот популярный слоган не потерял своей актуальности. Вместе с тем, учитывая стоимость автомобилей, все-таки приятно ощущать, садясь в салон своей машины, качество и лоск. Вдвойне приятно, когда интересный внешне автомобиль не уступает и по своим ходовым качествам. Всё это как нельзя лучше отражает характер EXEED.

К созданию премиальной линейки компания подошла серьезно, взяв за основу лучшее. Еще в 2012 году Jaguar Land Rover и Chery создали совместное предприятие, в производственной гамме которого значатся кроссоверы Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, а также седаны Jaguar XEL и Jaguar XFL. На этой же площадке выпускается и EXEED. Отсюда и европейские черты. К тому же в числе дизайнеров концерна всемирно известный по маркам Mazda и BMW Кевин Райс, а также выходец из General Motors Стив Юм.

От европейцев здесь не только стиль, но и силовые агрегаты: двигатель третьего поколения Acteco совместной разработки китайских и австрийских инженеров из компании AVL, семиступенчатый «робот» Getrag, сталь Benteler и комплектующие от Intel, Bosch, Magna. За превосходное качество звука аудиосистемы отвечают Arkamys и Sony.

Но обо всем по порядку. Серия EXEED представлена тремя схожими, но одновременно разными по функционалу и темпераменту автомобилями. Объединяют их высочайшее качество сборки и люксовые черты.

Серия EXEED представлена тремя схожими, но одновременно разными по функционалу и темпераменту автомобилями. Фото предоставлено салоном «Базис-моторс».

Младший из трех братьев – EXEED LX. Хотя назвать его младшим можно с натяжкой, ведь длина авто 4,5 метра. Это городской кроссовер, с достаточно высоким клиренсом на переднем приводе. При этом легкое бездорожье машина пройдет без труда благодаря системе стабилизации BOSCH 9.3. Автомобиль достаточно юркий и практичный, но его внешность и мелкие детали салона не оставят равнодушными никого: подочечник с бархатной отделкой, сиденья от американской корпорации Lear, LED-оптика, хорошая шумоизоляция вкупе с шинами Continental – всё это позволяет ощущать себя владельцем автомобиля премиум-класса.

На борту LX большой информативный дисплей, включающий все необходимые функции – от управления до камеры с углом обзора 360 – и встроенный видеорегистратор. Автомобиль имеет полный зимний пакет: подогрев лобового стекла, передних сидений, задних сидений, что особенно важно в Сибири. EXEED LX – идеальный вариант для семейной пары с одним или двумя детьми – статусный и надежный автомобиль современной молодой семьи, ценящей комфорт.

Тем, кто предпочитает более агрессивный стиль вождения, придется по вкусу EXEED TXL. Он стал первым в линейке, своего рода визитной карточкой, отсюда выверенные технические характеристики и запоминающаяся внешность. Машина имеет три режима вождения: Eco, Normal и Sport, фактически совмещая в себе три разных автомобилей. Так, режим sport не только позволит резко входить в поворот, но и получить максимум удовольствия, заехав на мокрый песок или бездорожье, где машина будет с легкостью преодолевать препятствия благодаря полному приводу с муфтой Borg Warner.

Коробка передач от компании Getrag, известная по немецким автомобилям, отличается тягой во всем диапазоне, что дает постоянный разгон. При этом машина отличается достаточно умеренным потреблением топлива. Кстати, несмотря на свой спортивный нрав, это не кросс-купе, здесь действительно много пространства для пассажиров. Казалось бы, машина больше ориентирована на успешных молодых людей, но, как показывает практика, авто активно покупают и те, кому немного за 50 лет. Кто уже поездил на больших литражных машинах и захотел динамики и адреналина.

EXEED VX – самый большой и статусный в линейке, почти 5 метров в длину. Внушительные габариты автомобиля, мягкая подвеска, двухлитровый австрийский двигатель, шумоизоляция сделают незаметным разгон до 100 км в час и выше. Это авто для тех, кто не привык суетиться, кто может позволить себе с максимальным комфортом передвигаться как в городе, так и на дальние расстояния.

Проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и увеличенная подушка сидений призваны создать за рулем атмосферу, как в удобном кресле руководителя: он часто ездит на деловые встречи, а в свободное время – с семьей за город. Надо ли говорить, что внутри салон во всем отражает статус и уверенность в себе.

EXEED VX – самый большой и статусный в линейке. Фото предоставлено салоном «Базис-моторс».

Уверены в качестве всех автомобилей EXEED и в концерне, о чем говорит гарантия на кузов 7 лет, или 200 000 километров, что красноречивее любых слов. Впрочем, убедиться в этом лично просто: достаточно записаться на тест-драйв в салон «Базис-моторс» на Пермякова, 19. Но будьте готовы к тому, что вы обязательно захотите купить один из этих автомобилей, даже проведя в них немного времени.