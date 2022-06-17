Две девочки утонули в заливе реки Тавда в поселке под Тюменью

Сначала нашли тело одного ребенка, потом второго. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Очередная трагедия на воде произошла сегодня, 17 июня, в заливе реки Тавда в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Два часа назад очевидцы сообщили в МЧС о пропаже двух маленьких девочек, которые бесследно исчезли на берегу речки. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело одного ребенка, через полчаса – второго.

- Сообщение от очевидцев поступило сегодня в 21.37, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. – Местные жители достали из воды тело одной девочки, на поиски второй направили водолазов Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудников ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 23 часа нашли тело второго ребенка.

По данным спасателей, сейчас на месте трагедии работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, похожая трагедия произошла 2 июня 2022 года, когда в котловане у частного дома утонули два брата десяти и пяти лет. Областная прокуратура взяла на контроль расследование ребятишек. Кроме того, сегодня в районе Лесобазы в водоеме утонул 62-летний мужчина, следователи проводят проверку.

БДИ!

В МЧС в очередной раз напоминают о правилах поведения на воде.

- Купаться можно только в оборудованных местах (на пляжах, в бассейнах и купальнях) и только в трезвом состоянии.

- В воде нужно находиться не более 15 минут, иначе есть риск получить переохлаждение, которое приведет к судорогам.

- Не подплывайте к судам. Из-за возникающего течения вам может затянуть под винт.

- Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Есть риск удариться головой, потерять сознание и сломать шейные позвонки.

- Не оставляйте детей возле воды без присмотра. Они могут упасть, оступиться и захлебнуться водой. Не разрешайте им одним ходить на реки, озера и водоемы. В экстренных случаях звоните по телефону 112.