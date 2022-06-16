Семь главных фестивалей Пермского края в ближайшие полтора месяца

Балет на закате - одно из самых ярких зрелищ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наконец в Прикамье наступило настоящее лето. Погода так и манит покинуть город и отправиться на природу. А лучше всего – на какой-нибудь фестиваль. Ведь там можно совместить и свежий воздух, и увлекательные развлечения.

«ЭКОПИКНИК»

В ближайшие выходные, 18 и 19 июня, в архитектурно-этнографическом музее«Хохловка» в четвертый раз состоится «ЭкоПикник» (0+) - «медленный» фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Пройдут орнитологические и ботанические экскурсии, разнообразные мастер-классы.

На фестивале «ЭкоПикник» пройдут мастер-классы для детей и взрослых

В этом году гостями фестиваля станут участники клуба «Бумеранг» – экопросветители из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Улан-Удэ. Они привезут на «ЭкоПикник» серию мастер-классов и интерактивных площадок, посвященных природе и культуре востока нашей страны. В программе: настольные и подвижные игры о лососе и морских птицах, игры о флоре и фауне озера Байкал и Бурятии, «Лососевая азбука».

Программы для детей проведут филиалы Пермского краеведческого музея

Пикник, даже если он экологический, означает, что на нем можно поесть прямо на природе. Устроить небольшой пикник в «Хохловке» можно прямо во время фестиваля, так как есть возможность купить билет с набором для пикника двух видов: «Купеческий» и «Советский». В набор для пикника «Купеческий» входят паштет, мини-багет, морс. Для «Советского» пикника предлагаются рыбные консервы, хлеб в нарезку, печенье, напиток.

Билеты: 350 рублей, для льготных категорий - 280 рублей, дети с 3 до 18 лет - 175 рублей, дети до 3 лет – бесплатно.

Билеты с «Набором для пикника»: 550 рублей, для льготных категорий - 480 рублей, дети с 3 до 18 лет - 375 рублей.

Как добраться:

На машине проехать по Камскому мосту, затем по дороге Дружбы доехать до Гайвы и далее двигаться по трассе на Ильинское, с правой стороны будет указатель на Хохловку.

На автобусе № 340 «Пермь - Хохловка». Рейсы из Перми: 6:05, 8:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05; из Хохловки: 7:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.

«Небесная ярмарка»

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»(0+) каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей. В этом году у фестиваля «Небесная ярмарка» - юбилей. Кунгур в 20-й раз станет площадкой для состязаний аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России. В честь 20-летия планируется участие 20 пилотов.

Фото: "Небесная ярмарка"

Открытие «Небесной ярмарки» состоится 25 июня в 20.00 на стадионе «Труд». Пройдет массовый старт шаров, когда огромные аэростаты поднимутся в небо над Кунгуром и будут летать над ним.На закрытии фестиваля, 2 июля в 22.30, состоится традиционное шоу «Танец слонов»: в небе будут «танцевать» светящиеся воздушные шары, поочередно опускаясь и подымаясь в такт музыке.

Вход на стадион - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Билеты на трибуны: 600 - 1000 рублей в зависимости от сектора.

Гости «Небесной ярмарки» смогут не только любоваться аэростатами, пролетающими в небе, но даже подняться в воздух на одном из них. Полет стоит 8000 рублей с человека, подъем на привязанном шаре - 350 рублей с человека.

Как добраться:

Доехать до Кунгура можно на личном автотранспорте, автобусе и электричке.От Пермского автовокзала (ул. Революции, 68) ходят междугородные автобусы. Время в пути 1 час 50 минут, стоимость билета – около 300 рублей.

На скоростных электропоездах «Ласточка», время в пути 1 час 32 минуты, билеты от 209 рублей, на обычных электричках время в пути 2 часа, цена билетов 209 рублей.

В дни открытия и закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура в Пермь будут организованы ночные электрички. Эти поезда будут следовать с минимальным количеством остановок, чтобы доставить пассажиров за максимально короткое время.

25 июня электричка выйдет из Кунгура в 22.31, а в Пермь прибудет в 0.24.

2 июля отправление из Кунгура – в 0.48, прибытие в Перми - в 2.41.

«ПРОКОПЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА»

В старейшем городе Прикамья, Чердыни,2 июля состоится «Прокопьевская ярмарка» (0+). Она пройдет в исторической части города «Ряды торговые» (ул. Соборная, 32). На территории, где будет проходить ярмарка, расположены амбары чердынских купцов, построенные в середине XIX века.Гости тоже смогут посетить чердынский торжок и потолкаться в торговых рядах, посмеяться у балаганчика кукольника, поиграть в старинные игры, посетить различные представления и мастер-классы, побывать на презентации гастрономических брендов Чердыни, в том числе попробовать знаменитые чердынские пряники.

Как добраться: на автобусе Пермь – Ныроб, рейсы от автовокзала в 07.35 и 14.00. На автомобиле по трассе Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск, а проехав этот город, по дороге на Чердынь.

«ЗАКАТ НА КРЕСТОВОЙ»

Этим летом на склоне Крестовой горы уже в 11-й раз пройдет традиционный спектакль на закате. Обычно это яркое зрелище организуют в последние выходные июня, но нынче оно состоится 2 июля. Башкирский национальный театр оперы и балета покажет одноактный балет Николая Попова «Свет погасшей звезды» (16+) по мотивам башкирской легенды о любви. Начало спектакля запланировано на 21 час, чтобы танцовщики исполняли балет на фоне заходящего солнца.

Перед сценой будет устроен партер на две тысячи мест, билеты туда будут стоить от одной до двух тысяч рублей. Но можно совершенно бесплатно смотреть балет именно с горы. Купить билеты в партер можно на сайте театра-студии «Доминанта» (teatrd.ru).

Как добраться:

Надо доехать до Губахи на автомобиле или автобусе – из Перми ходят регулярные рейсы. Затем идти до Рудянского споя горы Крестовой. Ллибо по тропе от Уральского химико-технологического колледжа (пр. Октябрьский, 17) –1,5 км, либо по грунтовой дороге от театра «Доминанта» (ул. им. газ. «Правда», 38.) - 4 км.

«ЭТНО-ПЛЕНЭР»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 16 -17 июля приглашает на «Этно-пленэр» (0+). Одна из задач фестиваля показать, что музей - не только собрание памятников деревянного зодчества, но и источник вдохновения для художников и творческих коллективов.

В течение двух дней фотографы и художники будут создавать произведения в разных жанрах, воодушевляясь ландшафтными, архитектурными объектами, фольклорными песенными и танцевальными выступлениями, перформансами.

Гости музея смогут принять участие в «зажинках», увидеть фрагмент обряда проводов в армию, присоединиться к традиционным гуляниям с гармошкой и балалайкой, услышать, как звучат гусли, гудок, пыляны, увидеть работу мастеров по ткачеству, набойке, выделке кожи.

Билеты: 350 рублей, для льготников - 280 рублей, дети с 3 до 18 лет - 175 рублей, дети до 3 лет - бесплатно.

«Зов Пармы»

После двухлетнего перерыва в селе Серегово Чердынского района вновь состоится фестиваль «Зов Пармы» (0+). В этом году он пройдет 23-24 июля.На фестивале ожидаются концерты этнической музыки, старинные танцы, театральные представления, фаер-шоу, турниры по историческому фехтованию, ножевому бою и стрельбе из лука. Будут работать детские игровые зоны, откроются ремесленные ряды с изделиями народных промыслов.

Фото: Юрий Чернов. Группа ВК «ЗОВ ПАРМЫ» Этно-ландшафтный фестиваль

Как добраться:

На автомобиле ехать по дороге Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск. Проехать этот город и за три километра до Чердыни повернуть направо, на фестивальную поляну. Ее можно узнать по стилизованным сторожевым башням.

Можно доехать и на междугородном автобусе от автовокзала «Пермь».

«ПРАЗДНИК ТОПОРА»

В эти же выходные, 23 и 24 июля в селе Зарубино Кунгурского района состоится фестиваль народных ремесел «Праздник топора» (0+). В программу будут включены живые мастер-классы для мастеров по деревообработке. На площадках фестиваля откроются выставочные стенды, где можно будет протестировать инструмент, ознакомиться с новинками рынка деревообработки, стенды с презентационными программами учебных заведений. Будут работать интерактивные площадки, тематические фотозоны, игровые площадки,Новшеством фестиваля 2022 года станет музейная выставка старинных изделий для столярного промысла.

Как добраться: на автобусе Пермь-Кунгур, затем пересесть на автобус №210 Кунгур – Зарубино. На автомобиле: доехать до Кунгура, затем, повернув по улице Бочкарева, выехать из города по Плехановскому тракту. До Зарубино от Кунгура – 17 километров.