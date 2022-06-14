Погода в Тюмени на неделю с 14 по 19 июня 2022 года: синоптики обещают жару до плюс 26

В Тюмени синоптики обещают жару до +26. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 14 по 19 июня 2022 года ожидается… лето! Да, на носу середина июня, а природа «кормит» нас одними дождями да прохладой. Наконец-то в областную столицу придет жара, когда можно будет со спокойной совестью оставить дома зонтик и верхнюю одежду и смело выходить из подъезда в одной футболке, не боясь замерзнуть.

Потепление ожидается уже с завтрашнего дня, 15 июня. Если сегодня все еще прохладно (около 18 градусов по Цельсию со знаком плюс), то в среду будет плюс 23. Ночная температура наружного воздуха тоже медленно, но верно станет повышаться (до плюс 12). Правда, дожди пока все еще будут докучать горожанам.

Так, завтра будет стоять переменная облачность, пройдет небольшой дождик, но с грозой. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью пять метров в секунду. В остальные дни недели он будет сменять свое направление на западное и юго-восточное, но при этом стихнет.

В четверг и пятницу – плюс 23 – 25, переменная облачность. Выходные снова «порадуют» тюменцев обильными дождями. Несмотря на то что в субботу будет довольно комфортная температура (плюс 26), осадки уже так надоели, что вряд ли даже в такую жару кто-то захочет выходить из дома. Правда, зная то, как любят отдыхать сибиряки…

В общем, в воскресенье нас вновь ожидает похолодание: станет прохладнее сразу на четыре градуса. Снова будет пасмурно, небольшой дождь с грозой. Следующая неделя, по предварительным прогнозам местных синоптиков, тоже начнется с обильных дождей. Однако среди недели вновь придет жара – столбики термометров покажут 28 градусов со знаком плюс.