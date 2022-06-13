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Спорт13 июня 2022 3:06

Жители Ишима пробегут полумарафон по центральным улицам города

Событие направлено на продвижение здорового образа жизни
Светлана БОРИСОВА
Жители Ишима пробегут полумарафон по центральным улицам города

Жители Ишима пробегут полумарафон по центральным улицам города

Фото: Татьяна Коркина

25 июня пройдет полумарафон «Ишим бежит». Участники пробегут 4 дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Регистрация начнется в 9.00 на площади Фестивального парка.

В рамках полумарафона будет доступно несколько вариантов забега: массовый старт в 1 км, 5 км для любителей, 10 км для полупрофессионалов и 21,1 км для профессионалов. Трасса будет проходить через центр города. Во время полумарафона будет организована работа площадок с интерактивными зонами и DJ с музыкальной программой. Фитнес тренеры проведут для участников массовую разминку.

Событие направлено на продвижение здорового образа жизни и занятий бегом среди жителей, поэтому на полумарафоне ждут всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

– Из-за пандемии не было возможности организовывать крупные спортивные мероприятия. Полумарафон поможет вернуть интерес к спорту и здоровому образу жизни, – прокомментировал организатор проекта и победитель конкурса молодежных инициатив «Моя идея» Александр Текирев, .

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