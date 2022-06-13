Жители Ишима пробегут полумарафон по центральным улицам города Фото: Татьяна Коркина

25 июня пройдет полумарафон «Ишим бежит». Участники пробегут 4 дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Регистрация начнется в 9.00 на площади Фестивального парка.

В рамках полумарафона будет доступно несколько вариантов забега: массовый старт в 1 км, 5 км для любителей, 10 км для полупрофессионалов и 21,1 км для профессионалов. Трасса будет проходить через центр города. Во время полумарафона будет организована работа площадок с интерактивными зонами и DJ с музыкальной программой. Фитнес тренеры проведут для участников массовую разминку.

Событие направлено на продвижение здорового образа жизни и занятий бегом среди жителей, поэтому на полумарафоне ждут всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

– Из-за пандемии не было возможности организовывать крупные спортивные мероприятия. Полумарафон поможет вернуть интерес к спорту и здоровому образу жизни, – прокомментировал организатор проекта и победитель конкурса молодежных инициатив «Моя идея» Александр Текирев, .